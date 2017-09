Javították a csövet, mégis folyik a víz - két hete

A gödörben már végeztek, de a csordogáló forrást még nem tudták elzárni a Sarkantyú utcában.

Fotó: Kuklis István

– Múlt szerdán bontották föl az utat, csütörtökön cserélték a csövet. Csodálkoztam is, hiszen ezen az oldalon teljesen száraz volt az árok – mondta tegnap a szőregi Sarkantyú utcában élő Szélpál Andrásné, akinek szomszédjában hagytak egy nyitott munkagödröt a Szegedi Vízmű Zrt. szakemberei.Az utcában a múlt héten három helyen volt dolguk a szerelőknek, amiből két helyszínen már láthatóan végeztek, csak a visszaaszfaltozás hiányzott. A harmadik, a 81. szám előtti körbekordonozott munkagödör alján új szerelvény volt berakva – a túloldalon azonban az esővíz-elvezető árokba csorgott valahonnan a víz.Az út szélén csordogáló ér nagyjából két hete folyik. A talaj teljesen átázott, valószínűleg onnan csorog bele az esővíz-elvezetőbe – vélekedett egy másik szomszéd.

Megkérdeztük a Szegedi Vízmű Zrt.-t, hogy miért folyik még mindig a víz, hiszen láthatóan dolgoztak a hiba kijavításán. Érdeklődtünk arról is, mikorra várható a szivárgás megszüntetése, és hogy ki fizeti az utcán az esővíz-elvezetőbe csorgó vizet.– A szóban forgó hiba kijavításához ivóvízbekötés-cserére lenne szükség, amihez be kellett volna jutniuk szakembereinknek az érintett ingatlanra, de annak tulajdonosa a javítás időpontjában nem tartózkodott otthon. Amint sikerül egy – mindkét félnek megfelelő – időpontot egyeztetni, akkor a bekötéscserét is elvégzik a vízmű szakemberei. Erre várhatóan még ezen a héten sor kerülhet – közölte kérdéseinkre a szolgáltató. Hozzátették, ilyen esetekben az elfolyt vízmennyiség díja nem terheli a lakosságot.