Javul a helyzet a Bartók téren, gond a Hild kapunál

Másfél évük volt Szeged egyéni önkormányzati képviselőinek arra, hogy a 2015 nyarán elindított Fogadóóra-sorozatunkban a városrészükben élők lapunkhoz beküldött problémáit megoldják. Sorozatunkat Szondi Ildikóval (MSZP), a szegedi 11-es körzet képviselőjével indítottuk útjára – a számonkérést is rajta kezdtük el.– A DAKK Zrt. nem akarja feladni hídfőállását a Mikszáth utcában – közölte a képviselő. A közlekedési cég ragaszkodik ahhoz, hogy a 74-es és a 76-os autóbusznak ott maradjon a végállomása. – A kapcsolatot felvettem a menetrendet kialakító városüzemeltetési irodával és a közlekedési társasággal, de nem lett megegyezés – mondta az önkormányzati képviselő. A sokak által nehezményezett Mikszáth Kálmán utcai „buszpályaudvar" így a jövőben is üzemelni fog.Ugyancsak az itt élők jelezték, hogy a Bartók tér padjait hajléktalanok sajátították ki. – Kellemes volt üldögélni a téren, de ezt az óhajt figyelembe kellett vennünk, és szinte az összes padot eltávolítottuk. A lakosok biciklitárolót kértek a padok helyére, amiket novemberre tervezünk kihelyezni – magyarázta Szondi. A magántulajdonban lévő elhanyagolt Centrum-gödör is sok szemet szúrt.– Már látszik a jéghegy csúcsa. A tulajdonos rendbe tette a parkolót, és hamarosan rendeződhetnek a viszonyok – mondta a képviselő. Szondi Ildikó a köztéri vécék hiányára is gyors megoldást ígért. – A Zöldváros programban jövő év végéig a Deák Ferenc utcába helyeznek ki több közmosdót. Ehhez a programhoz kapcsolódik egy akkori másik vállalásom is, hogy a Hild-kapu, szerb templom környékét rendbe tesszük. Bár az akkor szintén megígért járdajavítás elkészült, már a számla kifizetésekor is nagyon keresnem kellett, hol is történt a felújítás – mondta.A Roosevelt tér és a Híd utca sarkán álló, évek óta elhanyagolt állapotban levő Tóth Péter-palota ügyében azt mondta, hogy másfél év alatt legalább a tulajdonosi viszonyok rendeződtek, az épület ma már csak az egyházé, így könnyebb lesz felújítani és hasznosítani azt. A piszkos Kárász utcával és a zaklató kéregetőkkel már másfél éve sok volt a probléma, ami azóta tovább fokozódott. Több üzlettulajdonos emelt szót – ahogy megírtuk – a Kölcsey utcánál éktelen hangon üvöltő koldussal szemben.– Ha nekikezd a műsorának, azonnal szólunk a rendőrségnek, akik eltessékelik a helyszínről. A belváros tisztaságáról a Kárász utca vendéglátóegységei hamarosan egy levelet kapnak, amelyben arra kérjük őket, hogy gondos gazdaként segítsék a környezetgazdák munkáját, és az üzletük előtti részt maguk tartsák rendben. A levélben arra is kérjük őket, hogy a teraszokon a kis szalvétákat és blokkokat ne hagyják szabadon, mert a szél azonnal beteríti velük a Kárász utcát – magyarázta a képviselő.