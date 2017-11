Jazz-sztárok lepték el az IH-t a hétvégén - galéria

Harold Mabern, akinek neve összefonódott a Prestige Records fénykorával, valamint Cyrus Chestnut, aki napjaink egyik legjelentősebb amerikai zongoraművésze, is fergeteges koncertet adott a rendezvényen.Mellettük a jövő két sztárja, Binker Golding és Moses Boyd is színpadra állt hazai muzsikusok mellett – utóbbiak közül egy szegedi énekesnő, Hajdu Klára és zenekara is bemutatkozott a közönségnek.