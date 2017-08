Jégbe fagyasztották a születésnapi ajándékokat

Az ünnepelt ugyanis a játékok és koncertek mellett 27 darab jégtömböt hozott a rendezvényre, amelyet a szerencsés játékosok megkaptak. Jól láthatták, mi van benne: ékszer, ajándékutalvány, vagy éppen hűtőtáska – hozzáférni azonban csak úgy tudtak, ha leolvasztják róla a burkolatot. Ami egy 50×50×25 centis tégla esetében nem is olyan egyszerű.A játékosok is nagyjából úgy voltak ezzel, mint a rajzfilm kardfogú mókusa: húzták, vonták, kapargatták, nagyjából az esélytelenek nyugalmával. Volt, aki gyorsan elszaladt egy vadászkésért – hiszen minden rendes strandoló tart magánál ilyet –, ám ezt gyorsan elszedték tőle, hiszen segédeszközt nem lehetett használni.– Hogy olvasztod ki? – kérdeztük az első nyertest, a 11 éves Andort. – Sehogy – jött a frappáns válasz. Úgy éreztük, kicsit megsértődött azon, hogy gumipapucsával ütögetve nem tudta megrepeszteni a tömbjét. – Testmeleg és sok munka – ezt a taktikát már Bánáti János vázolta, aki egyébként fürdőruháért küzdött – nyilvánvalóan nem magának. Mellette Szabóné Fodor Szilvia egy nagyjából fele akkora jégtömbbel bajlódott, de ezt is reménytelennek érezte. Annál nagyobb volt az öröm, amikor nagyjából negyedóra után kiesett belőle a 27 ezer forintos éttermi utalvány.A szervezőktől egyébként megtudtuk: ha semmit nem kezdtek volna a játékosok a tömbökkel, akkor is néhány óra alatt elolvadtak volna. De hát akkor hol maradt volna a szórakozás ugye.