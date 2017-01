Jégre mentek a nádarató elítéltek Nagyfán

Tudta?



A büntetés-végrehajtás egyik legfontosabb feladata az elítéltek társadalomba való visszailleszkedésének segítése. Ennek nélkülözhetetlen eleme a munka. A hazai börtönökben minden munkaképes fogvatartottnak dolgoznia kell a fegyintézetekben vagy azok állami tulajdonú gazdasági társaságainál. A Magyarországon fogvatartottak közel 90 százaléka dolgozik, tanul, vagy valamilyen szakképzésben vesz részt.

– A nagy hideg szerencsére nem igazán befolyásolja a munkánkat. Én láncfűrésszel vágom a fát a Tiszában, mert a levágott és összegyűjtött nádat a holtág közepéről kisgéppel kell kivinni a partra. Ehhez teszem szabaddá az utat – mondta László.A nagyfai börtön negyven elítéltje a hét elejétől mindennap öt órán át aratja a nádat a Holt-Tisza tizenöt centis jégpáncélján. László a civil életben fafaragóként dolgozott, így a láncfűrészes munka nem okozott különösebb gondot neki. Az ő ötlete alapján készítettek el a fogvatartottak egy speciális nádvágó-prototípust: a kézmagasságig érő szerkezet alján egy hosszú penge van, amit az elítélt tol maga előtt a jégen – az éles penge 80 centiméter hosszan vágja le az útjába kerülő nádat. László szülei nádvágással foglalkoztak, a férfi gyerekként sokszor segített nekik, ezért is sikerült megalkotni és helyben „szabadalmaztatni" nádvágóját. A 31 éves férfi jó esetben kettő, rosszabb esetben öt év múlva szabadul.– Azok az elítéltek vágják a nádat a szabad ég alatt, akiknek külső munkáltatása alacsony biztonsági kockázatú – mondta Borsi János. A Nagyfa-Alföld Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a learatott nádból juhászatukat és pulykaneveldéjüket teszik otthonosabbá az ott élő állatoknak. Öt éve nem tudták megtisztítani az 59 hektáros holtágat a nádtól, hiszen az eddig nem fagyott be úgy, hogy arra biztonságosan ráléphessenek. Időszerű volt a kitisztítása, ezzel a víz is tisztább lesz a jövőben. A kemény hidegben – a Holt-Tiszán átlagosan mínusz 7 fok volt a legmagasabb hőmérséklet a napokban – az elítéltek öt órát dolgoznak naponta. Három óra munka után melegedőszünetet tartanak, ilyenkor forró teát szürcsölhetnek.A fogvatartottak jégre lépés előtt mindig mintát vesznek a Holt-Tisza jegéből, hogy lássák, milyen vastag az adott napon a jégpáncél. Tegnap sem volt okuk félni attól, hogy valamelyikük alatt beszakad, hiszen a kivésett jégtömb legalább 15 centis volt. – Hétfőn és kedden igazán hideg volt a mínusz 15 fokban – magyarázta Zoltán, aki szintén a nádvágásban segédkezett. A szegedi fogvatartott szerint pont nádvágáshoz alkalmas az időjárás, hiszen ezt csak teljesen befagyott vízen lehet végezni. – Szabad emberként sokat korcsolyáztam Szeged különböző tavain, például a Sziksóstón, a Vértón és a sándorfalvi bányatón. Mindig megvártam, hogy jól befagyjon az állóvíz, folyóra nem mertem sose rámenni – mondta Zoltán. Szívesen lépne már újra jégre felügyelet nélkül – jövő januárban szabadul.