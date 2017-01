Jégre vittük a Dégi család apraját és nagyját

Tudta?



A Szegedi Műjégpályán egyszerre kéynelmesen 300 fő is korcsolyázhat. Éves forgalma megközelítőleg 80 ezer fő szezononként. A pálya jege 5-6 centiméter vastag, mínusz 8-9 fokos. Egy kétórás ciklus alatt úgy fél centimétert kopik. Az egyik legkörnyezetbarátabb technológiával, ammóniával hűtik. Régebben nemesgázokat használtak, de az károsítja az ózonréteget.

Óvó kezek között. Elmaradt a „kicsi a rakás". Fotó: Kuklis István

Hányas a lábatok? – a jégkoripályán ezzel a mondattal kezdtük az ismerkedést a Dégi családdal, ugyanis a Kincskeresőkkel korizni vittük a gyerekeket. Hatan vannak testvérek, de a nagylány babázik, így a 21 éves Benjámin és a 19 éves Bence vigyázott az „aprajára". A legidősebb fiú már dolgozik, technikus, Bence pedig érettségire készül, egy tehetséggondozó program részese, a sulival tudott már egyszer korit húzni.Nem engedhet meg magának a család túl sok belépős programot, édesanyjuk egyedül neveli ötüket – történetükről már olvashattak lapunkban. Gabriella akkor is dolgozott, amikor nekivágtunk a Szeged Városi Műjégpálya jegének. Az asszony esti műszakban takarít, hogy hétközben tudja hozni-vinni a kisebbeket.

Koriidő A Szeged Városi Műjégpálya nyitvatartása:

Hétfő–péntek között iskolás csoportoknak:

I. ciklus: 7–9.30

II. ciklus: 10–13.30

Csütörtök–pénteken bárki korcsolyázhat:

III. ciklus: 17–19 óra között

Péntekenként jégdiszkót tartanak:

20–22 óra Zenés Jeges Est

Szombat–vasárnap szintén bárki jöhet:

I. ciklus: 8.30–10.30

II. ciklus: 12.00–14.00

III. ciklus: 15.00–17.00

IV. ciklus: 18.00–20.00

A korcsolyázás egészségügyi előnyei

– A legtöbb sporthoz képest kevésbé terheli az ízületeket.

– Javítja a gyermek mozgáskoordinációját, ami felnőttkorban nagy hasznára lesz.

– Fejleszti az egyensúlyérzéket.

– Erősíti a láb- és a farizmokat.

– Jó hatással van a szív- és érrendszerre, valamint a légzőszervrendszerre.

– Asztmás és kruppos gyermekeknek ajánlják, mert a jégpálya levegője kedvezően hathat állapotukra.

A 11 éves Brigi a suliban ugrókötelezik, de néptáncolni is jár. Sportos lányka, Bencén kívül csak ő korizott eddig közülük – osztályával járt a jégen. De mindenki lelkesen slattyogott a pálya felé. Jó tanulók, sokat készülnek az órákra, nincs sok szabadidejük.Amíg a csapat egymásra ügyelve siklott a jégen, a pálya munkatársaitól megtudtuk: akár már óvodáskorban megismerkedhetnek a gyerekek az egészséges mozgásformával. A kicsiknek nem biztos, hogy érdemes korit vásárolni, ahhoz túl gyorsan nő a lábuk. A kölcsönzés praktikusabb, alkalmanként öt-hatszáz forintból kijön. A felnőttbelépő 850 forint, a gyerek 700, iskolás csoporttal 250. Az idősebbek is kedvelik az ízületbarát sportot, megtudtuk, egy 70 éves korizó mindennap ellátogat a pályára. Ő 100 forintért léphet be, 70 fölött ennyi a jegy.Kesztyű, sapka – a kisebbeknek sisak – viselését ajánlják. Megtudtuk: aki egyesületnél kezd, gyorsabban megtanulja a jégkorcsolyázás csínját-bínját. A belépőjegy egyébként afféle biztosítás is. Az ellenőrzött körülmények, a meghatározott menetirány, az ügyeletes kolléga jelenléte is a biztonságot szolgálja. Az idő lassan enyhül, a szabad vizeinken olvadó jég egyre veszélyesebbé válik.