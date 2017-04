Jelelve is lehet ügyeket intézni három kormányablakban

Fotó: Karnok Csaba

Szeged. Tabletek segítségével, amelyeken jeltolmácsprogram is van, könnyebben intézhetik hivatali ügyeiket a nagyothallók is. A Csongrád Megyei Kormányhivatal központi épületének ügyfélszolgálatán és a Nova Áruházban kialakított kormányablakban tablet segítségével elérhető a Sinosz szolgáltatása, a siketek és nagyothallók önálló tájékozódását, ügyintézését segítő jeltolmács-szolgáltatás. A szegedi Tesco Áruházban 2014-ben megnyitott kormányablak volt az első az országban, ahol ez a rendszer a hivatali ügyintézés során rendelkezésre állt, és azóta is működik. Keddtől mindhárom szegedi kormányablak rendelkezik ilyen lehetőséggel.

Az önálló életre való felkészítés kiemelt feladata a Klúg Péter gyógypedagógiai intézménynek, ezért azt kérték, hogy szeretnék a fiatalokat tájékoztatni arról, milyen módon tudják a hallássérültek az ügyeiket intézni. A kormányablakok mindegyike akadálymentes, hiszen mozgáskorlátozottakat, vakokat és gyengénlátókat, valamint siketeket és nagyothallókat is ki tudnak szolgálni jelenleg is. Ugyanakkor a zökkenőmentes ügyintézést szolgáló, bármikor elérhető segítségek számát növeli a Kontakt jeltolmács-szolgáltatás, amelynek használatával tegnap délelőtt e-személyi igazolványt készítettek a szolgáltatást kipróbáló hallássérült fiatalnak.