Jelnyelv, a Mikulások világtalálkozója, Kolumbusz nap és baristakurzus: íme az angol érettségi feladatai és megoldásai!

- Vége az angol érettséginek. Nyelvhelyességből a Kolumbusz-napról, a finnek közkedvelt „sportágáról", a feleségcipelésről, a Pullmann-féle vasúti kocsikról is kaptak szöveget a diákok, és egy baristakurzus szervezőinek kellett levelet írni az eduline tájékoztatása szerint - A jelnyelvi tolmácsok munkájáról, a Mikulások világtalálkozójáról, az előadási technikákról szóló szöveget is kaptak a diákok a középszintű angolérettségi első, az olvasott szöveg értését mérő részben. A vizsgázóknak egy olyan hírt is értelmezniük kell, amely néhány hónapja bejárta a világsajtót - írja az eduline Angol nyelvből tesznek ma emelt és középszinten írásbeli érettségit a diákok országszerte. Középszinten az angol nyelv írásbeli ideje 180 perc, ebből az első rész, az olvasott szöveg értése 60 perces. A második rész a nyelvhelyességi feladatsor megoldása, amire 30 perc áll a diákok rendelkezésére. Ezután szünet következik, majd a hallott szöveg értése részre 30 percet, végül az íráskészségi feladatsorra 60 percet kapnak a vizsgázók.Emelt szinten 240 perc áll a diákok rendelkezésére. A vizsgán az előzőekben is felsorolt összetevők szerepelnek ugyanabban a sorrendben, de a feladatok megoldására fordítható időtartam sorrendben 70, 50, 30, 90 perc. Az íráskészség vizsgarész esetében a feladatok megoldásához mindkét szinten használható nyomtatott szótár, a többi vizsgarésznél semmilyen segédeszköz nem alkalmazható. Az egyes vizsgaösszetevők értékelése emelt és középszinten is független egymástól, és a javítás központilag kidolgozott útmutató alapján történik.