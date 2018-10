Jeromos, az algyői könyvek őre - fotók

Talán meglepő, de világszerte több mint félezer macska él könyvtárakban. A leghíresebb közülük Dewey, aki 18 éven keresztül az iowai Spencer Közkönyvtárának macskája volt, róla ugyanis Vicki Myron és Bret Witter A könyvtár macskája címmel könyvet is írt. Hazánkban sem egyedüli, hogy egy bibliotéka állatot fogad be, Mártélyon tavaly Cicerónak nevezték el azt a kandúrt, amely a bibliotékához szegődött , az Algyői Könyvtár új kedvence pedig a Jeromos nevet kapta.A polgármesteri hivatal udvarán nemrég született hat kiscica, amelyek közül egynek nem akadt gazdája, ezért úgy gondolták a könyvtár dolgozói, hogy beköltözhetne hozzájuk a kis szőrpamacs. – A tudatos állattartás népszerűsítése mellett persze szerettük volna kihasználni a cica cukiságfaktorát is. Facebook- oldalunkon szavazást is indítottunk, és névadó bulit rendeztünk, amelyen több mint negyvenen vettek részt – mondta el lapunknak Dományházi Edit, az Algyői Könyvtár vezetője. Az olvasók a Frici és a Jeromos név közül választhattak. Végül utóbbi lett a befutó, és nem véletlenül, hiszen Szent Jeromos a könyvtárak és könyvtárosok védőszentje.Megtudtuk, amikor zárva a könyvtár, akkor az egyik munkatársuk hazaviszi a kis árvát, ám amikor nagyobb lesz a befogadott jószág, az intézmény udvarán lakik majd.