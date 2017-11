Jó hír! Lesz napijegy a sárga zónában

Kovács Rolandéknak tegnap elég volt a félórás parkolójegy. Fotó: Karnok Csaba

– Mikor hol találok helyet, ott teszem le az autót, akár zöld, akár sárga zóna – mondta parkolási szokásairól Kovács Roland. A balástyai fiatalember tegnap a Kossuth Lajos sugárút és a Vadász utca sarkán hagyta a kocsiját, és félórás parkolójegyet váltott banki ügyintézéshez. Azt mondta, nem szokott ennél sokkal több ideig maradni.Aki viszont orvosi kezelésre, konferenciára vagy más egész napos programra maradna, annak kedvez az SZKT javaslata. Januártól a sárga parkolási zónában napijegyet vezetnének be 1320 forintos áron, azaz hatórányi parkolást kell kifizetni tíz óráért. A közgyűlés városüzemeltetési és fejlesztési bizottsága megszavazta a kezdeményezést, a novemberi közgyűlésnek kell még jóváhagynia. Az automatáknál és SMS-ben – műszaki átalakítás miatt – csak márciustól lehet elérni az új szolgáltatást, az SZKT Deák Ferenc utcai ügyfélszolgálatán azonban már januártól előre is megváltható lesz az egésznapos jegy. Hasonlóan virtuális lesz az is, mint a korábban bevezetett parkolóbérlet.

– A zöld zónában, így a Tisza Lajos körút klinikákhoz közeli részén nem javasoljuk napijegy bevezetését. Az az övezet túlterhelt, és eredetileg az volt a cél a drágább díjszabásával, hogy gyorsabban váltsák egymást a parkoló autók – mondta a bizottsági ülésen Majó-Petri Zoltán. Az SZKT igazgatója hozzátette, a klinikai centrum vezetésével együtt az intézményben és azon kívül is tájékoztatják az orvosi kezelésre érkezőket, hogy a klinikakertbe fél órára ingyenes a behajtás, csak utána kell érte fizetni. A legújabb klinika előtt 150 ingyenes parkoló áll rendelkezésre. Ha pedig valaki ott nem talál helyet, de hosszabban időzne, azt az Állomás utca környékén teheti meg sárga zónában.Az SZKT elemezte az új parkolási rendszer adatait. Az ügyvezető elmondta: naponta átlagosan hatezer parkolási tranzakciót indítanak az autósok a belvárosban. Felét az automatáknál, felét SMS-ben. Az új percalapú rendszerrel spórolnak, ugyanis 15-20 százalékkal csökkent az átlagos parkolási idő. A régi, papíralapú egyórás szelvény helyett 48 perces átlagot mértek az automatáknál. Az is kiderült, hogy 10-ből 9 autós kevesebb mint kétórás parkolójegyet vált. A legtöbb parkolójegy a Tisza Lajos körút klinikák felőli részén fogy, és a zöld zónára kétszer annyi parkolás jut, mint a sárgára.