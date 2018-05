Jó világ van itt a vadaknak

Olvasóink megörökítették, mekkora a forgalom tanyájukon, a vadetető környékén.

A tanyasi idillt egy korábban erdészettel foglalkozó pár osztotta meg lapunkkal, akiknél ma már inkább csak szakmai „ártalom" a mini vadgazdálkodás.A kert végében etetik az állatokat, számos vendégük igen elégedett a kiszolgálással, sokuk visszajár. Törődésük önzetlen, még a fotót is a vadkamerájuk rögzítette, ők maguk nem háborgatják látogatóikat. Ha a továbbiakban fenntartható ez a kölcsönös megelégedés, talán egy erdőszéli Michelin-csillagot is elnyerhetnek. Négylábú vagy éppen tollas kritikusaik biztosan nem tévednek el, ezt a vadetetőt már úgy is jegyzi a vidéki gasztronómiai kiadvány, a vad Dining Guide.