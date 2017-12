Jobb Mint Otthon: halászcsárda tóval eladó

„Eladó vagy hosszú távra kiadó Szeged belterületén a Jobb Mint Otthon Kisvendéglő és Lencsés horgásztó" – olvasható az ingatlan.com weboldalon. A 9018 négyzetméteres területért és az ingatlanért 200 millió forintot kér a tulajdonos, a cégjegyzék szerint éttermi, mozgó vendéglátással foglalkozó Szegedi-Tövis Kft.

A cég egyik ügyvezető igazgatója, Dorn András elmondta, olyannak ítélik meg a gazdasági helyzetet, hogy szerintük most éri meg eladni az ingatlant. – Így látták jónak a tulajdonosok, most a legkedvezőbb az eladása. Folyamatos az érdeklődés, már többen jelentkeztek, olyan, aki bérelné, és olyan is, aki megvásárolná az ingatlant – magyarázta az ügyvezető.Arra a kérdésünkre, hogy miért nem a jelenlegi bérlővel folytatják tovább a közel két évtizede óta tartó együttműködést, azt válaszolta, azért, mert ők eddig még nem adtak nekik megfelelő ajánlatot.

Köztudott, hogy a jelenlegi bérlő, Somogyvári Péter apósa, a tavaly októberben elhunyt Oláh Dezső 1999 óta bérelte a helyet a tulajdonostól. Megkerestük Somogyvárit is, aki azt mondta, szívesen tájékoztat minket a kialakult helyzetről, de ahhoz nem járult hozzá, hogy arról bármi megjelenjen az újságban.Tavaly novemberben írtunk arról, hogy miközben folyamatosan nyílnak az új vendéglátóhelyek, egyre több étterem és kocsma zár be, vagy válik eladóvá Szegeden. A Szeged belvárosában lévő 240 négyzetméteres Propellerért tavaly novemberben 79 millió forintot kért a tulajdonos. Többek között eladósorba került a Szent István téren 2006-ban nyílt, 175 négyzetméteres Szent István étterem is. A tulaj két hónapon át 80 millióért kínálta az étterem tulajdonjogát a céggel együtt (2016. november 14.:).

Tíz éve, a kiadónk által készített Presztízs magazinnak adott interjút az egykori csárdagazda, Oláh Dezső, akiígy fogalmazott: – Bár egyik csárda sem a sajátom (a Kiskőrössy Halászcsárda is bérlemény – a szerk.), de felelősséget érzek az üzletmenetért, az itt dolgozók megélhetéséért is, ezért aztán ennyi év után sem tudok lazítani. A vendéglátás örök küzdelem: mindennap újra és újra meg kell felelni az elvárásoknak. A vendég ugyanis azt azonnal megjegyzi, ha valami nem tetszik neki, de egy csárda jó hírét csak hosszú évek szorgos munkájával lehet kiépíteni. Ezért mondom mindannak, aki ebben a szakmában akar érvényesülni: az egyik legfontosabb vendéglátós erény a türelem. Aki egy nyáron akar meggazdagodni, netán irigyelt helyet kiépíteni, az gyorsan csalódni fog.