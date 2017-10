Jobb védeni, mint megijedni - ˝Észak-Korea veszélyesebb az informatikai tudásával, mint az atombombájával˝

Kürti Sándor szerint a legnagyobb biztonsági rést a humán oldal jelenti az IT területén.

– Ma ott tartunk, hogy Észak-Korea veszélyesebb az informatikai tudásával, mint az atombombájával – hangzott el a Félelem és védelem című konferencián a Szent-Györgyi Albert Agórában. Az információtechnológia (IT) biztonságáról Alföldi István, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) ügyvezető igazgatója elmondta, a felgyorsuló informatika segítségével már választásokat is meghekkelnek.Az első előadó, Bencsik Balázs is azzal kezdte, hogy Észak-Korea kiberképessége elismert. Akkora zombi géphálózatot működtetnek, hogy az USA szolgáltatóinak komoly fejfájást okozhatnának. Ő is említette a választások befolyásolását, és ez nálunk is kockázat, hiszen nincs olyan állami intézmény, amely az álhírek visszaszorításával foglalkozna.

Elhangzott, 350 ezer IT-szakember hiányzik az európai munkaerőpiacról – ez tehát jó szakma, és mindig lesz piaca, amit örömmel vett a döntően diákokból álló hallgatóság. A harmadik előadó, Kürti Sándor, a Kürt Zrt. elnök-tulajdonosa, az adatmentés magyarországi pápája fel is ajánlotta a fiataloknak, hogy elmegy hozzájuk, és lassabban, személyesen is beszélhetnek a témáról, mert a legnagyobb biztonsági rést a humán oldal jelenti az IT területén. (Beszélgetésünket a szakemberrel egy későbbi számunkban olvashatják.)Az eseményen hangsúlyt kapott egy könyv, az IT-biztonságról közérthetően, ami ingyen letölthető, ám ki már nem nyomtatható. És nem feltétlenül a papírtakarékosság miatt, hanem mert a szerzők időről időre frissítik azt. Addig is felhívták a figyelmet az adathalászat és zsarolóvírusok mindennapos veszélyeire, a jelszavak kezelésére, az otthoni wifi routerek biztonságára. És arra, hogy a neten mindennek nyoma marad, így nem árt óvatosnak lenni a nagy közösségi oldalak megosztásainál.