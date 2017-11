Jobbá tennék a kis betegek karácsonyát - Üzenet a csoki mellé: gyógyulj meg mielőbb, nagyon vár haza anya és apa!

A belépő egy plüss



Szombaton nyílik meg a Szabadkai úti jégcsarnok mögötti mobil jégpálya. Ebből az alkalomból reggel 9-től este 8 óráig egész napos programmal várják az érdeklődőket. A belépés díjtalan. Ugyanakkor a szervezők kérik, aki tud, hozzon magával egy plüssjátékot, amit a gyermekgyógyászati klinika kis betegeinek juttatnak el az ünnepekre.

Egy tábla csokival lehet támogatni a Karitáció Alapítvány bohócdoktorainak gyógyítást segítő munkáját. Wéhli Márk alapítványi elnök lapunknak elmondta, a csokit december 15-éig lehet leadni a szervezet Kálvária tér 31. alatti irodájában.– A csoki mellett szép üzenetet, verset vagy rajzot is küldhet a gyerekeknek, aki akar. A kórházi bohócdoktor ezt is átadják a gyógyuló gyerekeknek a vizitek alkalmával – mondta Wéhli Márk. Az alapítvány idén mintegy ezer gyermek ünnepét szeretné jobbá, boldogabbá tenni más szervezetekkel.– December 6-án az egyetem Zeneművészeti Karával közösen szervezünk ingyenes koncertet, ahol ruhát és tartós élelmiszert gyűjtünk, az lesz a belépő. December 10-én pedig a közel százéves filmszínházzal közösen ingyenes filmvetítésre várjuk a gyerekeket a Belvárosi moziba, ahol mikuláscsomagokat osztunk – hangsúlyozta az alapítványi elnök.– Pár napja indítottuk Konzol Karácsony néven akciónkat, amelynek célja, hogy különböző videójátékokat vehessünk az SZTE gyermekklinika kis betegeinek – mondta Lusztig Zsolt, a konnektor.org szegedi vezetője. A portál 2005-ben egyfajta blogként indult főleg videogaming és kicsit mozi, zene témában. Ma már heti vi-deójátékos podcastként működnek, amelyben bemutatják a főbb csapásirányokat.– Sajnos vannak olyan gyerekek, akik kénytelenek az ünnepet betegen, rosszabb esetben a családjuktól távol tölteni egy kórházi ágyhoz kötve. A Konzol Karácsonnyal ezen a helyzeten szeretnénk javítani. A kezdeményezésünket támogatják a nagyobb videogaming portálok és más hazai podcastok, de egy játékforgalmazó is felvette már velünk a kapcsolatot. December 17-éig gyűjtjük a pénzt, amelyből a gyermekgyógyászati klinika osztályain fekvő gyermekek karácsonyát és mindennapjait szeretnénk kicsit jobbá tenni. A befolyt összegből a klinikával egyeztetve játékkonzolokat, játékokat és kiegészítőket, illetve amennyiben a források megengedik, új tévékészülékeket vásárolunk – hangsúlyozta Lusztig Zsolt. Elmondta, az adományozáshoz létrehoztak egy PayPal-fiókot, amelynek a linkje megtalálható az oldalukon.