Jobban járt volna, ha bliccel a parkolásnál

– Az érvényes parkolójegyem kilyukasztottam. Mégis egy mikuláscsomag várt rám a szélvédőn – mondta felháborodva az orosházi Fetser János , aki nem tudta, hogy keddtől megváltozott a parkolási rendszer Szegeden. A korábban megváltott jegyek már nem érvényesek. A férfi a feleségét vitte vizsgálatra a klinikára. Két hete is arra jártak, akkor vettek az aznapin kívül még két napijegyet, hogy jó lesz majd a következő alkalmakra.– Másfél órát voltunk bent a klinikán. Amikor kijöttünk, ott volt a büntetés. Nagyon felbosszantott. Azonnal hívtam az ügyfélszolgálatot, ahol tájékoztattak a változásokról. Elmondták azt is, hogy ezt Szegeden meghirdették. Csakhogy mi Orosházán élünk, ide nem jutott el a híre – mondta Fetser János.– Befizetem, de akkor is méltatlannak tartom a dolgot. Jobban jártam volna, ha nincs parkolójegyem, bliccelek. Akkor csak a 6000 forintos bírságot kellett volna kifizetnem. Így a jeggyel együtt közel 8000 forintom bánja. A várost kár nem érte azzal, hogy a régi jeggyel várakoztam, hiszen annak az árát megkapták a benzinkúttól, ahol vettem. A szelvényen nem volt rajta, hogy már csak két hétig érvényes. Az eladók sem mondták. A klinika körül, ahol megálltunk, nem hívta fel a figyelmet egyetlen tábla sem, hogy változás történt. Azóta tudom, hogy év végéig teljes áron visszaveszik a jegyet az ügyfélszolgálati irodában. Ennyi erővel ugyanennyi ideig megengedhették volna azt is, hogy a még kint lévő jegyeket használjuk. Vagy elegánsabb lett volna bírság helyett egy figyelmeztetés a szélvédőre, hogy igen, látjuk, hogy lyukasztott jegyet, de ez így már nem jó. Legközelebb az automatát használja!Megkérdeztük a Szepark Kft. ügyfélszolgálatát, mit tehet ilyen esetben az ügyfél. Azt javasolták, az orosházi férfi tegyen írásban is panaszt, amit 30 napon belül elbírálnak.