Jogerős Czeglédy Csaba előzetes letartóztatása

Az ügyészség közleményében emlékeztetett, hogy az előzetes letartóztatás ismételt elrendelése után a gyanúsított védője azt mondta, hogy az ügyészség megsértette védence mentelmi jogát, mivel olyan bűncselekmény miatt rendelték el őrizetbe vételét, ami miatt a mentelmi jog felfüggesztése nem történt meg. A védő szerint ráadásul ugyanabban az ügyben nem lehet a gyanúsítottat újra őrizetbe venni. Az ügyészségi közleményben azt is írták, hogy a Czeglédy Csaba ügyében megjelent nyilatkozatok többségében arra hivatkoztak, hogy a döntés azért volt jogsértő, mert a politikust ugyanabban az ügyben helyezték előzetesbe. Pedig a jogszabály nem ezt tiltja, hanem azt, hogy ugyanazért a bűncselekményért nem lehet ezt megtenni.A mentelmi jog felfüggesztését kérő indítványban azonban szerepelt a korábbi gyanúsításban közölt költségvetési csalás, és a nyomozás közben felderített gazdasági csalás gyanúja is. Azaz Czeglédyt egy újabb bűncselekménnyel is meggyanúsították, így nem volt akadálya az újbóli előzetes letartóztatásnak – derül ki az ügyészség közleményéből.Czeglédy Csabát február végén engedték ki az előzetes letartóztatásból, miután összegyűjtötték neki a kellő mennyiségű ajánlást, és hivatalosan is országgyűlésiképviselő-jelölt lett, így megillette a mentelmi jog. Ezt azonban a legfőbb ügyész kezdeményezésére a Nemzeti Választási Bizottság felfüggesztette. A férfit másnap ezután újra őrizetbe vették. Czeglédy Csaba és társai ellen bűnszervezetben, üzletszerűen, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette miatt folyik büntetőeljárás. A gyanú szerint a Czeglédy vezetésével létrejött bűnszervezet 2011 és 2017 között olyan céghálózatot alakított ki, amely diákmunka közvetítéssel foglalkozott. Céljuk az volt, hogy a bűnszervezet élén álló és a Human Operator Zrt.-hez köthető személyek, az azt követő szinten lévő közvetítő cégek, illetőleg a céghálózat alján lévő és strómanok által vezetett kilenc iskolaszövetkezet segítségével a diákmunka közvetítése után járó közterhek megfizetését elkerüljék. A gyanú szerint a bűnszervezet 6,294 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek azzal, hogy az iskolaszövetkezetek az általános forgalmi adót, illetve a személyi jövedelemadót nem vallották be, vagy ha be is vallották, azt nem fizették meg.