Jogi csűrés-csavarás a csendrendelet körül - Tárgyalják, de nem változtatnának

Utolsó napirendi pontként tárgyalhat a csendrendeletről pénteken a szegedi közgyűlés. Ezt egyébként már szeptemberben meg kellett volna tenniük, ám figyelmen kívül hagyták a kormányhivatal ez irányú javaslatát, ezért törvényességi felhívásban szólított fel a hivatal, hogy november 9-éig szíveskedjenek tárgyalni a témát.



Ahogy megírtuk, a csendrendelet elfogadása után még augusztusban írt levelet Juhász Tünde kormánymegbízott, amelyben a szabályozás ismételt tárgyalását kezdeményezte. Többek között a kerthelyiségeket üzemeltető vendéglátóipari vállalkozásokkal történő egyeztetést, az érintettek szempontjainak megismerését és mérlegelését javasolta, indokoltnak tartotta megvizsgálni továbbá, hogy az önkormányzati rendelet korlátozásai alól a kivételek közé tartozó négy rendezvénysorozat idején vajon az eleve jelentős zajterhelést érdemben növelné-e a többi program és kerthelyiség hangosítása, vagy ezen időszakokban feloldható a tilalom a rendelet céljainak sérelme nélkül. Azt a kérdést is felvetette, hogy a hangosítóberendezések kikapcsoltatása nem helyettesíthető-e például szigorúbb zajkibocsátási határérték előírásával, ami mindenkire vonatkozna. Az alábbiakat az önkormányzati törvényre hivatkozva jelezte, a kormányhivatal ugyanis javaslattal élhet az érintett működésére, szervezetére, döntéshozatali eljárására vonatkozóan.



Az előterjesztés ismerteti az ügy előzményeit, más városok hasonló korlátozó rendelkezéseire hoz példát, a kormányhivatal megkereséseit is csatolja, majd a javaslattételre több mint két oldalon keresztül tesz észrevételeket. Botka László, Szeged polgármestere és Mózes Ervin címzetes főjegyző többek között azzal érvel, hogy a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárása nem terjed ki a képviselő-testület mérlegelési jogkörében meghozott döntéseire, leírják, hogy a rendelettel kapcsolatban az érintettektől nem érkezett javaslat vagy észrevétel. Szerintük, ha feloldanák a korlátozást a nagy rendezvények idején, az jelentősen megnövelné az éjszakai zajterhelést. Azt is leírják, hogy lakossági panaszok jellemzően telefonon, névtelenül érkeztek, egy hivatalos hatósági eljárás lefolytatása ugyanis költségekkel jár.



A határozati javaslat szerint a hatályos rendeleten nem kívánnak változtatni, mivel a döntéshozatali eljárása és a norma tartalma megfelel a vonatkozó jogszabályoknak.