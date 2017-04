Jól bírják szuflával a szegedi bírók

– A bírók munkája nem nyolcórás munka a klasszikus értelemben, hanem hivatás – magyarázta teherbírásukat Harangozó Attila, a Szegedi Ítélőtábla elnöke. – Sokszor hazaviszik az aktákat, és akár hétvégén is dolgoznak – tette hozzá Hámori Attila, az Országos Bírói Tanács elnöke.



Csütörtökön tartotta összbírói értekezletét a Szegedi Ítélőtábla és a Szegedi Törvényszék. A megnövekedett teljesítmény nem megy a minőség rovására az értekezleten szintén részt vevő Handó Tünde, az Országos Bírói Hivatal (OBH) elnöke szerint. Ezt támasztja alá az elnök szerint, hogy a Szegedi Törvényszéken az ítéletek 85 százaléka azonnal jogerőre emelkedett. Ezt Handó Tünde arra az újságírói kérdésre is válaszolta, amely a Sukoró-ügyben egymással szinte szöges ellentétben álló ítéleteket hozó, első- és másodfokú döntéseket firtatta. (Első fokon, Szolnokon, letöltendő börtönre ítélték a vádlottakat, míg a Szegedi Ítélőtábla felmentette őket – a szerk.)



Handó Tünde kiemelte, hogy az OBH programjai, köztük a tanú- és áldozatvédelmi programok sikeresek, és azt is, hogy a kormány egyre több pénzt fordít a bíráskodás igazgatási hátterének és a munkakörülmények javítására.