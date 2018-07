Jól fogy a töltött káposzta salátával, de imádják a külföldi sárkányhajósok a lángost és a gulyást is

A Maty-éren zajló 11. IDBF klub legénység sárkányhajó-világbajnokság egyik szervezőjétől megtudtuk, közel 6200 versenyző érkezett Szegedre, ahol így családtagokkal, kísérőkkel együtt összesen több mint hétezren töltik szabadidejüket. Nekik pedig mind enniük kell valahol.A helyszínen nagy választék nincs, a hivatalos catering mellett egy lángossütőn és egy fagylaltoson kívül csak a Szegeden már jól ismert cigányvendéglős, a békési Ásós Géza kínál rendes főtt ételt, így nem csoda, hogy standja előtt folyamatosan áll a sor.– Litván töltött káposztát már ettem, erre most nagyon kíváncsi vagyok – mondta a félig magyar, félig litván származású kanadai George kezében egy jól megpakolt műanyag tányérral. A fiatalember a legtöbb külföldihez hasonlóan egy kissé eklektikus tálat rakott össze: a középen trónoló töltött káposztát egyik oldalon rizs, a másikon brassói aprópecsenyéhez hasonló csirke körítette.Nem vártuk meg, míg belekóstol, hanem az Ausztráliából érkezett Sue Chew-t kérdeztük az előtte gőzölgő gulyásról. – Életemben először vagyok nemcsak Magyarországon, hanem Európában is. Az első néhány napot Budapesten töltöttük, ott ettünk gulyást, ez most annyiban más, hogy nem marha-, hanem sertéshús van benne. Finomak a magyar ételek, de kicsit sósak, sokat kell inni utánuk. A magyarok mindenhez kenyeret vagy krumplit esznek, salátát pedig alig – foglalta össze néhány napos tapasztalatait a fiatal ausztrál asszony, aki sárkányhajós férjét kísérte el Szegedre.A San Franciscó-i Abraham Lincoln Középiskola sárkányhajócsapatának egyik fele a lángossal, a másik Ásós főztjével ismerkedett. A kaliforniai fiatalok egy hete vannak Szegeden, ők is most először. A lángoson nem voltak meglepődve, azt mondták, van egy ehhez hasonló kínai étel, csak a tölteléke más. Ez nem meglepő, mivel az egyik fiú a hagyományos magyaros ízben kérte az ételt, amelybe a lila hagyma mellé kolbász is került. Elkan Lam a gulyást dicsérte, James Diep a lángost, majd félúton cseréltek. A fiatalok elárulták, eddig a szállásukhoz közeli boltban vásároltak, és otthon főztek, most először próbálták ki a magyar konyha előbb említett remekeit.– Már folyik le róla, drágám – mondta Ásós Géza magyarul az egyik kaliforniai lánynak, amikor még több szószt kért a salátájára. – A gulyás és a töltött káposzta mellett a saláta csirkével, rizzsel fogy a legjobban. Ez az igazi kihívás, úgy kiszolgálni a különböző igényeket, hogy ne vágják hozzánk a tányért – mondta Ásós Géza.A standja előtti padon négy melbourne-i nyugdíjas falatozott sült kolbászt salátával.– Hétfőn Ópusztaszerre szerettünk volna menni az emlékparkba, de zárva volt, így keveredtünk Kiskundorozsmára a szélmalomhoz. Találomra ültünk be egy helyre, ahol senki nem beszélt angolul. Ott ettem először gyümölcslevest és meggyes rétest, amely azonnal a kedvenc ételem lett – mesélte Catherine Urie.Az ausztrál nyugdíjasok a beszélgetés végén megkérdezték, szerintünk mi az az étel, amelyet Szegeden járva nem szabad kihagyniuk. A halászlevet ajánlottuk.