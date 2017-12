Jól fut az ingyenwifi a váróban

– Nahát, itt tényleg van ingyenwifi! Nem tudtam róla, de ez jó hír. Legalább amíg várok, nem a saját keretemet fogyasztom – mondta az újszegedi MÁV-rendelőben Piti Brenda, aki okostelefonját nyomkodva éppen arra várt, hogy bejusson az egyik orvoshoz a második emeleten. A jelet egyébként már az első emeleten érzékelik a telefonok.Egy szinttel lejjebb a folyosón üldögélő Zoltán a híreket olvasta telefonján. Azt mondta, általában ezzel szokta elfoglalni magát, ha várakoznia kell valahol. Ő is saját mobilnetjét használta, nem tudott róla, hogy van ingyenwifi az épületben.Minden folyosón több helyre is A4-es lapokat ragasztottak ki, amelyeken jelzik, az ingyenes internetezési lehetőséget, a wifi nevét és a letöltéshez szükséges jelszót is.– Ez elég gyors – nyugtázta elégedetten, miután pillanatok alatt megnyitott a wifivel egy híroldalt. Megkértük rá, hogy próbáljon videót is elindítani, de az azért már túl nagy volt – nem is sikerült. Letöltési sebességként másodpercenként 1 Mbitet mértünk, ami oldalak megnyitásához, facebookozáshoz például optimális.

– Tavaly év végén került szóba egy vezetői értekezleten, hogy manapság egyre többen igénylik az internetet nyilvános helyen, és egy ingyenwifi-szolgáltatás javíthatná a betegek komfortérzetét is. Mivel nem egy óriási költség, el is indítottuk – mondta el Berecz Zsuzsanna, a Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft.Szegedi Egészségügyi Központjának orvos igazgatója. Hozzátette, az ingyenwifit nemcsak a fiatalok használják, de egyre több idősebb beteg is a telefonját bújja, miközben vár egy-egy szakrendelésre. Sőt, vannak olyan aktív korú betegek, akik várakozás közben laptoppal dolgoznak a váróban, az ingyenwifit használva.Megnéztük azt is, hogy a néhány utcára lévő, nemrégiben átadott Korondi utcai rendelőben van-e wifi, de nem találtunk. Elmentünk a Tisza Lajos körúti I. szakrendelőbe is, ahol a telefonunk érzékelte ugyan a wifijelet – az orvosok által használt Med mellett Med-guest néven –, azonban sehol sem láttunk kiragasztott jelszót, és senki sem tudta megmondani azt. Így ha van is wifi, azt a betegek nem tudják használni.