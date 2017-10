Jól járható, de még nincs kész az 55-ös: októberben megkapja a kopóréteget is a főút és a kerékpárút

Csak ott lesz esőbeálló, ahol eddig is volt



A felújítással érintett szakaszon jelenleg ideiglenes buszmegállók vannak, habár az új „megállószigetek" már láthatóan elkészültek. Érdeklődtünk, meddig lesznek még az útszéli murván elhelyezve a megállók, és befedik-e az újakat. A NIF arra nem válaszolt, mikor készülnek el teljesen a megállók, azt közölték, hogy a beruházásban a megállók burkolatát és az esőbeállókat újítják fel – új fedett váró építése viszont nem része a projektnek.

Októberben megkapja a kopóréteget is a főút és a kerékpárút.

Fotó: Kuklis István

– Jelenleg a kötőréteg aszfaltján megy a forgalom, a hiányzó kopóréteg aszfaltozása még nem kezdődött el. Az várhatóan októberben készül el a teljes szakaszon. A burkolati jelek festését a kopóréteg aszfaltozása után lehet elvégezni. A sebességkorlátozás az úton folyó munkák befejezéséig érvényben marad – válaszolta megkeresésünkre a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt., amelyet arról kérdeztünk, mikorra készülhet el hivatalosan is az 55-ös főút mórahalmi elkerülő és megyehatár közti szakasza.Aki ugyanis az Ásotthalom és Öttömös közti útszakaszon közlekedik, hetek óta azt tapasztalja, az út remekül autózható, a szélesítés befejeződött, csupán a burkolati jelek felfestése, és a 40-es sebességkorlátozó táblák eltávolítása hiányzik. A kamionok és az autók ennek megfelelően is hajtanak – szinte senki sem tartja be a sebességhatárt.Ahogy megírtuk, az 55-ös 15,7 kilométeres szakasza maradt utoljára a Szeged és Baja között futó főút mintegy 100 kilométerének évek óta tartó felújításában. A közúttal párhuzamosan pedig kiépítenek 12,7 kilométer kerékpárutat is Ásotthalom és a megyehatár között, illetve a főút szélesítésével összhangban korrigálják a Mórahalom és Ásotthalom közti biciklutat. Így nemcsak gépjárművel, de biciklivel is zavartalanul lehet majd eljutni Szegedtől Bajáig. A munkát a Duna Aszfalt Zrt. végzi 6 milliárd 28 millió forint uniós és hazai forrásból.

Bár a befejezés hivatalos határideje 2018. április 30., úgy tudjuk, a kivitelező már idén szeretné befejezni a munkát az útpályán, hogy jövő év elejére már csak a forgalmat nem akadályozó feladatok maradjanak.A munkákat koordináló NIF Zrt.-től megtudtuk, a kerékpárút építése is jól áll: ott szintén csak a kopóréteg aszfaltozása van hátra. A tervek szerint ezután következik az út és a kerékpárút közötti árok kibetonozása és a padka elkészítése. Hátravan még a légkábelhálózat kiváltása. Ha mindezzel elkészültek, következik a forgalomtechnikai elemek – burkolati jelek, táblák, korlátok – elhelyezése. A kertészeti munkák – fű és fák telepítése – lesznek majd az utolsó simítások.Hogy mindezzel mikorra készülnek el, pontosan nem tudni, de a NIF tájékoztatása szerint a kivitelező mindent megtesz annak érdekében, hogy még a határidő előtt elkészülhessen az út.