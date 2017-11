Szezonja van a csemeték, a bogyós gyümölcsök ültetésének, egyszerre kedveltek a régi magyar fajták, miközben jönnek az újabb trendek is. Fában a kajszi, a Gönci magyar a legnépszerűbb, de viszik a naspolyát, sőt a diót is - bogyós gyümölcsben az örök sztár málna mellett feltört a kamcsatkai mézbogyó is.