Jön a jég, vigyázzanak az úszóművekre!

Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság ismét felhívja a vízi eszközök (hajók, csónakok, úszóművek, stégek) tulajdonosainak figyelmét, hogy a Tiszán levonuló jeges árvíz miatt az elkövetkezendő időszakban az Alsó-Tiszai folyószakaszon (Csongrád – déli országhatár) tetemes mennyiségű, nagy kiterjedésű és vastagságú jégtáblák megjelenésére kell számítani - áll az ATIKÖVÍZIG közleményében.



Kérik, hogy a tulajdonosok és parthasználók fokozottan figyeljenek az úszóművekre, úszóeszközökre, valamint azok rögzítéseire. A rögzítést szükség esetén erősítsék meg, hogy az úszóművek ne szabaduljanak el és a vízfelületeken megjelenő úszó jégtáblák azokban kárt ne okozzanak.

A szokatlanul hideg tél, pontosabban az olvadás nem kevés kárt okozott eddig is a Tiszán hagyott úszóművekben. Február 9-én írtuk meg, hogy elszabadult a Horthy-úszóház, a Szabadság úszóház bejáróhídját pedig a partra lökte a jég, emiatt a Huszár Mátyás rakpartot is le kellett zárni. A félpályás útzárnak szerdán vetettek véget, amikor is visszatették a hidat a helyére.