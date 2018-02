Jön a pénz, megy a vezető: 2 évig kölcsönből működött a megye kft.-je

– Közös megegyezéssel február 15-étől távozom, személyes okokból – reagált lapunk kérdésére Weszely Tamás, a Csongrád Megye Fejlesztéséért Nonprofit Kft. ügyvezetője. A megyei közgyűlés pénteken, zárt ülésen fog határozni arról, ki lesz az utód. Ez a cég a megyei önkormányzaté. Azt vállalta, hogy segíteni fog a megyebeli önkormányzatoknak pályázatot írni, menedzselni. A megye segítsége elsősorban a községeknek volt fontos, amelyeknek nem volt lehetőségük arra, hogy önálló pályázati ügyintéző szervezetet hozzanak létre.



Weszely Tamást, a regionális fejlesztési ügynökség igazgatóhelyettesét 2015. december 18-án választották a nonprofit kft. ügyvezetőjévé. Weszely az első pillanattól azzal szembesült, hogy a cége tényleg nonprofit lesz: úgy kell megterveznie a működést, hogy bevételeik egy részéről nem tudja, mikor érkezik meg. 2016 januárjában a közgyűlés meg is kérte Weszelyt, készítsen új üzleti tervet. A TOP-os pályázatokat – ezek megírását vállalta a kft. – az eredeti tervekhez képest több hónapos késéssel bírálta el az erre a feladatra újonnan létrehozott állami szervezet. A kft. így hiába végezte rendesen a munkáját, mivel a településekhez nem érkezett támogatás, nem jutott rendes bevételhez jó ideig. Ahhoz, hogy kaphassanak fizetést a munkatársak, 42 millió forintos tagi kölcsönt kapott a kft. a tulajdonosától, a megyei önkormányzattól. A helyzet tavaly szeptemberre sem lett jobb. Bár a cég elkezdte törleszteni a tagi kölcsönt, jobb híján abból a tőkepótlásból tette ezt, amit szintén a megyétől kapott. A szeptember elsejei közgyűlésen elmondta a pénzügyi bizottság elnöke, Bozó Zoltán, hogy a nehézségek ellenére a nonprofit kft. pénzügyi terve tartható, mert egyszer úgyis megérkeznek a támogatások a nyertes projektekre. December 8-án a közgyűlés még meghosszabbította a tagi kölcsön visszafizetésének határidejét 2018 végéig, és az ügyvezető megbízatását is. Az eddigi ügymenet azonban nyilván több bizonytalansággal járt, mint amennyi a versenyszférában jellemző.



Kakas Béla, a közgyűlés elnöke azt mondja, az eddigi bizonytalanság mostanra megszűnt, a kifizetések elindultak. A közgyűlés új ügyvezetőt választ. Eljön az az idő is, amikor kiszámolják: az elmúlt két év mennyi pénzébe került a megyei önkormányzatnak.