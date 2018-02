Jönnek a szibériai mínuszok

Egy masszív anticiklonnak köszönhetően a következő napokban lecsap ránk az eddig elmaradt igazi tél: szombattól északkelet felől szivárog be térségünkbe a szibériai hideg. Amit eddig megspóroltunk a fűtésen, elköltjük majd a Szibériából érkező hidegben.



– A 72 órás folyamatos csapadék után száraz idő érkezik a hideggel. Az átlagos csapadékmennyiség februárban 26 milliméter. Ebben a hónapban eddig 70 milliméter csapadék hullott, ami az átlag közel háromszorosa. Az 1951 óta Szegeden mért értékek között ez kiugró. Szegeden az elmúlt évtizedek legcsapadékosabb februárja az idei – magyarázta Bujdosó Bence meteorológushallgató.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat Szegedi Magaslégköri Obszervatóriumának munkatársa elmondta, a hétvégén többórás napsütés mellett folyamatosan csökkenő hőmérsékletre számíthatunk.



Szombaton napközben sem emelkedik 1-2 fok fölé a levegő, de az igazán hideg vasárnap érkezik, amikor óránkénti 45-50 kilométeres sebességű szél is rontja a hőérzetünket. A szakembertől megtudtuk, vasárnaptól már napközben is fagyni fog. A mínusz 2-3 fokot a szél miatt mínusz 15-nek érezzük majd. – Hétfőn és kedden mediterrán ciklon súrol minket, borult ég mellett 3-4 centiméter hó hullhat, de közben marad a hideg idő, mínusz 3 és 10 fok közötti hőmérséklettel – tette hozzá a meteorológushallgató.