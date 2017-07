Jót tett a bírságolás, kevesebben parkolnak a tilosban a legújabb klinikai tömb előtt

Kiss Sándor szerint aki hajnalban jön, annak még jut ingyenes parkolóhely.

Fotó: Török János

– Mi hajnali fél 6-kor jöttünk. Akkor még volt parkolóhely. Sőt válogathattunk is közülük – mondta tegnap késő délelőtt a legújabb klinikai tömbnél parkoló Lakatos Zoltán, aki családjával Békés megyéből érkezett egy orvosi vizsgálatra. – Ismerem a helyzetet, nem először jövünk, de most nem kellett vadászni a helyet – mondta a férfi. Csak azért bosszankodott kicsit, mert nem árnyékosabb helyre állt az ingyenparkolóba, ahol 11 óra tájban több üres helyet is láttunk.Arra voltunk kíváncsiak, mi változott azóta, hogy megírtuk, a betegforgalomnál jóval szűkebb kapacitású ingyenes parkolóban folyamatos a telt ház . Az óránként 600 forintos klinikakerti parkolást az autósok többsége megspórolta, helyette sokan inkább fölálltak a zöld területre, kitörték a növendék fákat, a kapubejárókba vagy a járdára parkoltak, miközben összetörték, kidöntötték a betontuskókat. A városi közterület-felügyelettől akkor azt az ígéretet kaptuk, hogy egy hónapon belül tesznek a helyzet rendezése érdekében.

Hatékony a fémkaró. Ahová leverték, megvédi a fákat és a zöldet.

Fotó: Török János

– Mákom volt! Nekem is 6-ra kellett jönnöm vizsgálatra, úgyhogy találtam még szabad parkolóhelyet. De ha 9-10 óra felé jön az ember, továbbra sincs hely – osztotta meg tapasztalatait a Kecskemétről érkező Kiss Sándor, akinek korábban egyszer majdnem elszállították innen az autóját, mert tilosban parkolt. – Mi negyed 10-re értünk ide. Akkor már csak távolabb tudtunk megállni, hiába köröztünk egy darabig – mondta egy házaspár is, akik éppen a Bánomkert sor vasútállomás felé eső végére tartottak.

Akadt azonban most is olyan, aki nem sokat vacakolt a szabályos parkolással. Bár a legtöbb zöld terület szélére azóta fémkarókat vertek le, így oda nem tudnak felállni, az Oldal utca irányából még most is megközelíthető az egyik ilyen rész: négy autós ki is használta. Viszont se a járdán, se a kapubejáróba nem parkolt senki.Kifogtunk egy jó időszakot, vagy hová tűntek az autósok? – kérdeztük Hegyeshalmi Tibort, a városi közterület-felügyelet vezetőjét. Egyrészt nyáron kisebb a betegforgalom, másrészt annak a sok bírságnak is hatékony visszatartó ereje volt, amit a figyelmeztetések után elkezdtek kiszabni a felügyelők – mondta el a csoportvezető, aki bízik benne, hogy ősszel sem térnek majd vissza a tilosban parkolók a Bánomkert sorra. Olcsóbb ugyanis a klinikai parkolót igénybe venni, mint a büntetést vagy az elszállítást kifizetni – tette hozzá.