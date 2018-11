Jótékonykodva mulatoztak Klebelsberg-en: verhetetlen a disznótoros reggeli - fotók

Szombaton ismét megrendezték Klebelsberg-telepen az Összefogás Házában a jótékonysági disznótorost. Hat éve jutott eszébe Varga Oszkárnak, a Klebelsberg telepért alapítvány elnökének, hogy megvendégeljék a telepieket, úgy hogy közben segítsenek a nehéz körülmények között élőkön.– Hasított két darab két mázsás disznót dolgoztunk fel. Reggelire sült hagymás vért, sült májat, lacipecsenyét is kínáltunk mindössze 600 forintért – részletezte a főszervező. A disznótoros reggelinek óriási sikere volt, a város több részéről is kijöttek ide ezért, reggel 9-kor az óvodáig ért a sor, végül szerencsére mindenkinek jutott. A főzést reggel 6 kor kezdték, nem csak a reggeli menü, a vacsora is készült. A munkálatokban részt vettek a Klebelsberg-telepi Polgári Kör Egyesület tagjai is. Újvári Edit 1991 óta lakik Hattyason ( a telep korábbi neve – a szerk.), 20 éve az egyesület tagjaként maga is aktívan rész vesz a közösségi élet szervezésében. – Mivel nincs a településrészen művelődési ház, így minden rendezvény civil kezdeményezés, úgy mint ez a disznótoros is. Egyre többen jönnek évről évre, szeretik ezt a rendezvényt – mesélte Edit.Az esti vacsorán résztvevők a támogatói jegy megvétele mellett tartós élelmiszereket is hoztak, melyekből csomagokat állítanak össze a városrészben élő nagy családosok, egyedül élők, kis nyugdíjasok számára. Varga Oszkártól megtudtuk idén 56 csomagot raknak össze, melyek értéke 15-20 ezer forint lesz, ezeket a hét elején osztják szét a rászorulók között.A főszervező kiemelte: az összefogás erősíti ezt a kis közösséget. Ezt alátámasztotta Nógrádi Tibor a körzet önkormányzati képviselője is. Elmondta: a telepen azok utódai élnek, akik Trianon utáni elkapcsolt területekről visszaköltöztek az anyaországba és Klebelsberg Kunó kezdeményezésére itt telkeket osztottak nekik. – Ez az identitástudat tükröződik ezeken a rendezvényeken is, amikor saját közösségi élményeiken keresztül nyújtanak segítséget – fogalmazott Nógrádi.A vacsorán több mint kétszázan kóstolhatták meg a sült hurka és kolbász mellett az orjalevest is, majd ezt követően a közösségi ház melletti sátorokban hajnalig tartott a mulatozás.