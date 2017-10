Jótékonysági csülkös vacsora a Betyárok tanyáján: árvák kapják a bevételt - fotók

A Betyárok tanyája a Fokán idén is megrendezte őszi jótékonysági vacsoráját a dévai árvaházak, az esztelneki Szent Rita árvaház javára. "Eredeti székelyudvarhelyi sparhelten főtt tőtelékes káposzta füstölt csülökkel, házi tejföllel, parasztkenyérrel" - ez a menü várta az éhes betérőket szombat este. A vacsora teljesen ingyenes, ki-ki ereje és szándéka szerint dobhatta be az adománynak szánt összeget a gyűjtődobozba. Az adományokat idén is a dévai árvaházak, az esztelneki Szent Rita árvaház javára gyűjtik a szervezők.