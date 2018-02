Jótékonysági Lions bál a TIK-ben - összesen 4 millió 600 ezer forint értékben osztottak ki támogatást

– Bár az influenza megtizedelt minket, örülök, hogy ennyien együtt vagyunk – szólt a bálozókhoz Kővári Árpád elnök, majd kuriózumként külön köszöntötte a 2001-ben alakult Szeged Első Lions Club alapító elnökét, Szeri Istvánt.



A Lions Clubok Magyarországi Szövetségégnek kormányzója, Koleszár Péter először mint klubtag szólt a jelenlévőkhöz, és elmondta, büszke a szegedi klub jószolgálati tevékenységeire. A kormányzótól két klubtag, Gellért Ákos és Nagy István kormányzói elismerést vehetett át.



A bálon részt vett Bartók Csaba képviselőjelölt is, aki ezen a szombat estén egyszerre három meghívásnak kellett, hogy eleget tegyen, ezért a beszédek után már rohant is tovább. A képviselőjelölt elmondta, próbaidős Lions tagként őt is az a küldetéstudat vezérli, hogy minél több rászoruló embernek, intézménynek segíthessen. – Ezek a támogatások a helyi közösségeket erősítik, ami szerintem nagyon fontos – mondta a Pick Szeged egykori játékosa.Az impozáns ételsorról – kacsa-rilette, lazac, vörös tonhal, tészták, kacsacomb, mediterrán risotto, paella, töltött káposzta és szarvaspörkölt juhtúrós galuskával, saláták, sonkák, szalámik és sajtok – több vendéglátós gondoskodott, de a bálon folyamatosan rendelkezésre állt a pezsgőbár és a bórkóstoló. A legnagyobb sor a lazacszték pesztós gnocchival és a roston sült vörös tonhal előtt alakult ki, amit ott helyben tálalt a szakács szósszal és balzsamecettel és grillezett spárgával. A tejszínes, lazacos gnocchi ízletes volt, de mintha a többi étellel a biztos középutat választották volna a szakácsok. A tonhal száraz volt, kár volt így elbánni a nemes nyersanyaggal, a szarvaspörköltből és a töltött káposztából pedig mintha kispórolták volna a fűszereket, amelyek karaktert adtak volna az ételnek.