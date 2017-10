Jövő héten már a sátrat állítják a medencék fölé: így áll most a sportuszoda felújítása - galéria

– Minden a módosított terv szerint halad. A sportuszoda felújítása november 14-ére készül el; addigra ér véget a műszaki átadás – mondta lapunk érdeklődésére Keresztes Dániel, a kivitelező Ferroép Zrt. fő-építésvezetője. Megírtuk, azért kellett egy hónappal elhalasztani az átadást, mert előre nem látható műszaki problémákat kellett megoldaniuk (2017. szeptember 23.: November 20-án nyithat ki a felújított sportuszoda). Miután a sportigazgatóság átveszi a létesítményt, még egy hétbe telik az üzembe helyezés, illetve a vízvizsgálat, és legkésőbb november 20-án kinyithatnak.A szakember elmondta, a munka dandárján már túljutottak. Egyetlen látványos beavatkozás maradt még: jövő héten felállítják az új sátrat, ami szélesebb és magasabb lesz, mint a régi. A korábbihoz hasonlóan légbefúvással emelik fel és tartják a magasban a ponyvát. A fő-építésvezető megjegyezte, nehéz olyan forgatókönyvet elképzelni, amely alapján veszélyes lehet ez a megoldás. A vendégek biztonsága érdekében ugyanis a két folyamatosan működő ventilátor mellett két úgy nevezett vészüzemit is beszerelnek, sőt egy harmadikat is mindenesetre. Áramszünetre szintén gondolnak, két aggregátor áll készenlétben. A kétrétegű fólia közötti levegőréteg hőszigetel majd. A ponyva terveit az illetékes hatóságok ellenőrizték és jóváhagyták, és amint elkészült, a megvalósult sátrat is vizsgálják.Jelenleg a gépház homlokzatát alakítják ki, beüzemelik a légtechnikát, behelyezik a sportcsarnokot és az uszodát összekötő folyosó nyílászáróit. Elkészült a gépészeti, elektromos és légtechnikai rendszer korszerűsítése. Sátorállítás után szerelik fel a kandelábereket, lámpákat.