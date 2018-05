Jövő héttől a könyveké lesz a főszerep

A programok mintegy 10 napon át tartanak június 4-étől, több mint 130 közül választhatnak az érdeklődők. Idén is avatnak például könyvkirályt a városháza dísztermében, a nyilvános beszélgetésekre pedig több ismert író, illetve könyvet jegyző közéleti személyiség is érkezik. Itt lesz többek között Oravecz Imre Kossuth-díjas magyar költő, Benkő László író, Trócsányi László jogtudós, diplomata, Görög Ibolya protokollszakértő és Farkas Bertalan űrhajós is, de lehetőséget kapnak szegedi szerzők is a bemutatkozásra.



Az Ünnepi Könyvhét központi helyszíne a Dugonics tér lesz, de könyvtárakban és kávéházakban is zajlanak majd programok, melyeket az önkormányzat 3 millió forinttal támogatott. A Belvárosi mozi filmvetítésekkel kapcsolódik a rendezvényhez, a kísérőprogramok között pedig koncertek is szerepelnek.



A rendezvényt Boldizsár Ildikó mesekutató nyitja meg június 7-én. Ekkor adják át az Év Könyve díjat, illetve 9 alkotónak és alkotóműhelynek azt az összesen 2 millió forintot, melyet kézirataik kinyomtatására tudnak fordítani.