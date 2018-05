Jövő kedden mérkőznek meg Szegeden az ország cukrászai

– Megtiszteltetés, hogy harmadik éve Szeged ad otthont a magyar cukrászok egyik nagy napjának, az Év fagylaltja versenynek – kezdte Gyuris László mestercukrász, a Virág cukrászda üzemeltetője a csütörtöki sajtótájékoztatót, amelyen a jövő keddi rendezvényről számoltak be a szervezők. Május 15-én a szakmai verseny mellett a nagyközönséget akciókkal várják. R88 néven 88 forintért kapható majd fagylalt, a Kis Virágban pedig az óránként változó, régi klasszikus ízű fagyos édességet kínálják majd 100 forintért. – A verseny végén az összes nevezett fagylalt szintén 100 forintért kóstolható – tette hozzá Gyuris. Selmeczi László , a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestületének társelnöke és ügyvezetője elmondta, idén közel negyven cukrászda 72 fagylalttal nevezett. – A verseny célja a kézműves fagylalt és a magyar cukrászat népszerűsítése, illetve a szakma ösztönzése – mondta az ügyvezető. A szakember hozzátette, olyan különlegességgel is neveztek, mint a somlekváros vanília rebarbaracsipsszel, a mascarponés gesztenyekrém aszalt fügés aszúredukcióval, vagy a tűzrőlpattant meggyecske. ​Németh István , a Szegedi Városkép és Piac Kft. ügyvezető igazgatója örömtelinek nevezte a hamarosan kezdődő borfesztiválra utalva, hogy a borászok mellett a cukrászok is szívesen járnak vissza Szegedre. A rendezvény háziasszonya Liptai Claudia, a zsűritagok közt pedig ott lesz Szulák Andrea, Kollányi Zsuzsi és Bebe.