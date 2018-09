Jövő májusra újul meg a Kolozsvári tér, átadták a munkaterületet

Megújul a Waldorf-iskola előtti terület és a sportpálya, a játszótér 10 új eszközzel bővül, a szabadtéri kondiparkot pedig bővítik – közölte Botka László (MSZP) polgármester a Kolozsvári téren, ahol bejelentette azt is, hogy jövő év májusára teljesen megújul a móravárosi terület. A szerdai munkaterület-átadón elmondta, a teret övező kerítést elbontják, és több zöld növény fogadja majd a környékbelieket, többek között 18 fát, mintegy 330 évelő növényt és több mint 500 cserjét ültetnek. A 176 millió forintos beruházást teljes egészében saját forrásaiból fedezi az önkormányzat abból a 650 milliós keretből, amit elkülönítettek a közterületek rehabilitációjára.A kivitelezést végző HÉB Kft. részéről Erdődi Károly lapunknak elmondta, a közművek kiépítésével kezdődik a munka, új csapadékvíz-elvezető rendszer lesz a téren, továbbá a sportpálya és a játszótéri eszközök bontása kezdődik meg. Várhatóan a jövő héten vonulnak fel munkagépekkel a területre, aminek megújítására 8 hónapjuk van. Kérdésünkre elmondta, folyamatosan egyeztetnek a Waldorf-iskolával, a tér egyes részeit ugyanis a kivitelezés idején is használhatják majd a gyerekek.Ahogy augusztusban beszámoltunk róla, az eredetileg tervezett nettó 94 millió forint helyett nagyjából 60 millióval többet kell költeni a Kolozsvári tér felújítására, mert a kivitelezésre kiírt közbeszerzésre érkezett árajánlatok közül a legkedvezőbb ennél 40 millió forinttal magasabb összegről szólt. A városüzemeltetési bizottság a tartalékokkal és műszaki ellenőri feladatokkal együtt bruttó 176 milliót szavazott meg a móravárosi terület rendbetételére, ami azért is fontos a környékbelieknek, mert egyetlen kulturális terük, intézményük sincs, ahol rendezvényeket lehetne tartani.