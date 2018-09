Jövő őszre új arcot kap a Stefánia - 160 millióból újítanak fel két műemlék épületet, megújul a Hangoskönyvtár is

Már folyamatban van a Hangoskönyvtár teljes felújítása. Október végéig tart a munka. Fotó: Karnok Csaba

Megkezdődött a Stefánia rehabilitációja, jelenleg a Hangoskönyvtárban és annak szomszédságában is zajlik a munka. – A Burger- és a Politzer-házról van szó, mindkettő az árvíz utáni újjáépítés során épült, ma már műemlékek. Az épületek százszázalékosan önkormányzati tulajdonban vannak, most 160 millió forint forrásból visszaállítjuk régi pompájukat. Többek között tető-, homlokzat- és nyílászárócsere valósul meg a program keretében – osztotta meg a részleteket Botka László polgármester. Hozzátette,, a munka a Stefánia 6. szám alatt folytatódik.Sikaláné Sánta Ildikó megbízott könyvtárigazgató azt mondta, hosszú ideje nem volt példa arra, hogy a Somogyi Károly Megyei és Városi Könyvtár fiókkönyvtárai közül valamelyik is teljes egészében megújuljon. – Nagy öröm számunkra a beruházás, hiszen a külső mellett egy vadonatúj belső tér kialakítására nyílt lehetőség. Az elektromos vezetékek, a fűtés, a padlózat, a galériára felvezető lépcső és a kiszolgálóhelyiségek teljes körű renoválása történik meg. A belső tér teljesen megújul, modern, funkcionális bútorokat, illetve új kölcsönzőpultot vásárolunk. Könyvtári és közösségi térnek megfelelő szempontokat figyelembe véve épül meg az év végéig a Hangoskönyvtárunk – magyarázta az intézményvezető. Hozzátette, a fejlesztés kiemelkedő, mert a város központjában egy megszépült épületben fogadhatják az érdeklődőket. A felújítás alatt a hangoskönyvtári olvasójeggyel rendelkező könyvtárhasználókat a központi könyvtárban várjuk, a Dóm téren.