Jövő pénteken kezdődik a XXII. Nemzetközi Tiszai Halfesztivál

– Mi halfesztiváltól halfesztiválig írjuk a kalendáriumot, és ismét eltelt egy év – mondta Papós Zoltán, a XXII. Nemzetközi Tiszai Halfesztivál szervezője. A rendezvény ötletgazdája, Frank Sándor az eseményről tartott csütörtöki sajtótájékoztatón elmondta, a célja több mint két évtizeddel ezelőtt a halfogyasztás népszerűsítése volt, ami jól sikerült, mert míg 22 éve a szegediek átlagosan 3,5, most 9-11 kilogramm halat esznek.A programokról szólva Papós Zoltán azt hangsúlyozta, hogy a hagyományőrzés a cél, a legtöbb fellépő visszatérő vendég. – Ami jó, azon nem muszáj változtatni – mondta. Pénteken az Útközband, az Irigy Hónaljmirigy és a Zsomboys muzsikál. Szombaton 11 órakor ejtőernyős boszorkány hozza a paprikát az óriásbográcsban készülő, több ezer adag halászléhez. A szombati nap újdonsága a családoknak szóló műsorok és bemutatók, amelyeket a Szegedi Nemzeti Színház művészeinek musicalestje követ 20 órától. Vasárnap a Balkan Fanatik koncertje után, 21 órától tűzijáték zárja a halfesztivált.A rendezvényhez idén is, mint az elmúlt tíz évben, csatlakozik a Somogyi-könyvtár, amelynek vezetője, Sikaláné Sánta Ildikó örömét fejezte ki, hogy így a könyvtár speciális gasztronómiai gyűjteménye is bemutatkozhat. Aki helyesen válaszol a tárlattal kapcsolatos kérdésre, halászléjegyet nyerhet.Idén is megrendezik szombaton a jótékonysági Rotary Kacsaversenyt a Rotary Club Szeged Dóm szervezésében, amelynek elnöke, Gortva-Kónya Mónika elmondta, 14 órától ötezer darab kacsát úsztatnak majd a Partfürdőig, ahol az első 150 célba érő kacsa tulajdonosa értékes nyereményeket vehet át. A jótékonysági kacsajegyek bevételéből a gyermekklinika intenzív osztályát támogatják.