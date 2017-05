Jövő tavasszal érkeznek elefántok a vadasparkba

Hagyomány már, hogy újdonságot is bejelentenek. Az előző években a gyerekek a zsiráfok, pingvinek, medvék érkezésének örülhettek. Az idei ünnepségen Botka László polgármester a gyerekek segítségével az új elefántház alapkövét tette le. Az időkapszulába a Délmagyarország lapszáma mellé egy vadasparki térképet és az új épület látványtervét helyezték el.



Megtudhattuk, 480 millió forint uniós támogatással egy nagy elefántcsaládnak épülhet 1443 négyzetméteres ötszobás ház 7 ezer négyzetméteres kifutóval és 320 négyzetméteres terasszal. A létesítményt, amely a világhírű angkori templomvárost idézi majd, a Ferroép Zrt. építi fel. Az első két fiatal lakó jövő tavasszal költözik be.



Veprik Róbert igazgató elmondta, közvéleménykutatást tartottak, amelyen toronymagasan az elefántok nyertek. Mivel a korszerű módszereknek köszönhetően biztonságossá vált a tartásuk, most meg is valósíthatják a látogatók álmát.



A ceremónián a Pro Musica zeneiskola növendéke léptek fel, majd az Arany János általános iskola versmondói szerepeltek.