Jövőbeli technológiák mutatkoztak be Szegeden - ultrakönnyű notebookot és VR-szemüveget is ki lehetett próbálni

– Egy kicsit elfáradtam, de jó kis edzés ez – mondta Nagy Levente, amikor leszállt arról a kerékpárról, amelyet hajtva beindított és működésre bírt egy hatalmas fénymásolót a József Attila Tanulmányi és Információs Központban (TIK) tegnap. – El tudnám képzelni, hogy a suliban a diákok órán ülve így termeljenek áramot a titkárságra – ötletelt jókedvűen a távközlést tanuló diák a SZEBIT-en. A jövő információtechnológiai megoldásait bemutató rendezvényen nem ő volt az egyetlen fiatal: a legtöbben és a leglelkesebben a diákok képviseltették magukat az egész napos eseményen.Közülük néhány nehéz sorsú, de tehetséges, az ÁGOTA Alapítvány szárnya alá vett fiatal laptopot és nyelvtanító szoftvert is kapott a rendezvény házigazdájától, a PC Trade Systemstől és a Csongrád Megyei Közgyűléstől.A szakma csúcsrendezvénye, a hannoveri CEBIT után elnevezett SZEBIT-en az IT legnagyobb világcégei képviseltették magukat, így többek között a Microsoft, az ASUS, az Acer, a Fujitsu, valamint a HP is standokkal várta az érdeklődőket.Ki lehetett próbálni a digitális zeneszerzést egy olyan pulton, amelyen az egyes összetevőket (vokál, basszus stb.) középre húzva lehetett valakiből egy kis ideig a jövő DJ-e. Voltak, akiket a hajlított, Ultra HD (azaz 4K) felbontású képernyők nyújtotta élmény kötött le, és olyanok is, akiket a szemmel vezérelhető monitor, a színekkel és telefonnal irányítható robot vagy a virtuális valóságot (VR) bemutató szemüveg nyűgözött le, emellett a szegedi Mozaik Kiadó is bemutatta a digitális tanársegédjét.– Bár elsőre szórakozásnak tűnik, de a fiatalok így komolyabb rendszerek elsajátítását is megtanulhatják – mondta Kovács Zoltán, az Informatikai Tanszék nyugdíjas oktatója, aki szerint lenne helyük ezeknek az eszközöknek az oktatásban. – Nekem legjobban az a mesterséges intelligenciát bemutató stand tetszett, amely megpróbálja megmondani az ember korát és kedélyállapotát. Engem 29 évesnek nézett – nevetett a nyugdíjas informatikus doktor.Nemcsak fiatalok vettek részt a rendezvényen: az idősebb, „digitális bevándorlónak" számító korosztály és a vállalkozások képviselői is érdeklődtek a kiállítók, workshopok és előadások után. Nem csoda: a biztonságos adattárolás, az IT biztonság és a korszerű gyártást és döntéseket támogató rendszerek sok cégnek jelenthet versenyelőnyt a piacon.– Az élet minden területét átszövi már az IT, legyen szó az orvostudományról vagy a mérnöki tevékenységekről, ezért fontos, hogy mind a fiatalok, mind az idősek számára elhozzuk a legújabb informatikai megoldásokat – mondta Tóth Gábor, a PC Trade Sytems Kft. ügyvezetője.