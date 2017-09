Jövőre elkészülhet a kormányzati támogatással épülő mórahalmi munkásszálló

Az építkezés gyorsan megkezdődhet, mivel a 263 millió forintos állami támogatást előlegként megkapja az önkormányzat, a közbeszerzés lebonyolítása után már el is indulhat az építkezés.Nógrádi Zoltán, Mórahalom polgármestere szerint az idei évben bele is vághatnak a beruházásba (2017. augusztus 3.: Városrész is épülhet az új munkásszálló köré ). A 94 ágyas munkásszállás tervezési szakaszában már felmérték az igényeket, 29 cég érdeklődött a lehetőség iránt, 16 vállalkozás pedig már megállapodást is kötött az önkormányzattal, tehát egy percig sem fog üresen állni a szálló.Juhász Tünde kormánymegbízott hangsúlyozta: a foglakoztatási programoknál már nem elegendő bér- és járuléktámogatásban gondolkodni, a munkaerő mobilitását segítő fontos eszköz a munkásszállás is. Nógrádi emlékeztetett arra, hogy a rendszerváltás idején Mórahalom és térsége a leginkább hátrányos helyzetű járások közé tartozott.Azóta a megyében elsőként Mórahalmon alakítottak ki ipari parkot, ahol ma 108 vállalkozás működik, területe 10-ről 100 hektárra nőtt, a megvalósult beruházások nagysága mintegy 12 milliárd forint, a cégek együttes árbevétele 2016-ban elérte a 21 milliárd forintot. Az ipar a kisvárosban 600 embernek ad munkát. A település gazdasági továbblépésének legnagyobb korlátja ma már a munkaerő szűkössége, ezen enyhíthet az új munkásszálló – mondta a polgármester, a kormányzati program egyik kezdeményezője.A munkásszállás építésével párhuzamosan az ipari park fejlesztésének utolsó üteme is lezárul, a Foglalkoztatási Paktumban a vállalkozások bértámogatást is kaphatnak. Nógrádi Zoltán elmondta: új szakképzési iskolát is terveznek, ahol a határon túl élő, hazánkban tanulók gyakorlati képzését is biztosítani tudják. Országosan építésük támogatására a Nemzetgazdasági Minisztérium a Nemzeti Foglalkoztatási Alap központi keretéből 9 milliárd forintot különített el.