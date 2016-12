Jövőre kisgyerek is foghat nagy halat

A szövetség ezt egy új, kedvezményes éves horgászjeggyel teszi lehetővé, amelyet egyaránt kiválthat gyermek, ifjúsági és felnőtt horgász. Láda Gáspár, a Horgászegyesületek Csongrád Megyei Szövetségének ügyvezető elnöke lapunknak azt mondta, ez csak egy lehetőség, lehet váltani régi, hagyományos gyermekjegyet is. Az ifjúsági horgászok most vagy ezt a kedvezményest, vagy a felnőtteknek szóló, kétbotos engedélyt választhatják. Azokra a felnőttekre is gondoltak, akik megelégszenek egy bottal és napi egy nemes hallal. A napijegy egyféle lesz, azt, hogy hová váltják, a vásárláskor kell rávezetni. A szövetség most ajándékutalványt vezetett be, amit oda lehetett tenni a fa alá, és aztán aki kapta, beválthatja horgászjegyre.



Szintén újdonság, hogy a szövetség minden vízterületre érvényes szabályt összegyűjtve egységes horgászrendet nyomtatott. Ezt mindenkinek át kell vennie, amikor engedélyt vált, és aláírással kell igazolnia, hogy tudomásul veszi a benne foglaltakat. A füzet azt is tartalmazza, hogy 2017-ben az Atkai-holtágon és a Maty-éri tározón bevezetik az éjjeli horgászatot márciusban. A Tiszán ismét 10 kilogramm egyéb halat lehet elvinni, a korábbi öt helyett. Viszont a szövetség arra kéri a horgászokat, hogy tényleg csak azt a halat vigyék haza, amelyre feltétlenül szükség van. Ami otthon frissen nem fogy el, és a fagyasztóba kerül, az már úgysem olyan kívánatos minőségben kerül elő utóbb.