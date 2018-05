Jövőre már nem lesz földes utca Algyőn - Útfejlesztésre nyert forrásokat a nagyközség

A Kuktor köz fejlesztésére nyert támogatást az algyői önkormányzat a Vidékfejlesztési Programból. Molnár Áron polgármester lapunknak elmondta, ez az út vezet az önkormányzat cégének, a Gyeviép Nkft.-nek a térkőüzeméhez, illetve a hulladékbefogadó telephez. De nemcsak emiatt fontos ez az útszakasz, hanem azért is, mert a Levendula Hoteltől a település déli részén a régi utat köti majd össze az új bekötővel.



– Ezzel a fejlesztéssel olyan területeket lehet bekapcsolni településünk közlekedésébe, ami a későbbi fejlesztések szempontjából meghatározó lehet, akár kisipari beruházásokra, akár lakóparkbővítésre gondolunk – részletezte a polgármester.



Az útnak jelenleg egy része aszfaltos, s csak bizonyos szakasza földes. Jövőre a több mint 750 méter hosszú szakasz rekonstrukciójával az utolsó nem szilárd burkolatú szakasz is eltűnik a nagyközségből.



Kérdésünkre Molnár Áron elmondta, a kivitelezést 2019-re ütemezték, és bár csak a közbeszerzéskor derül ki, hogy mennyibe kerül a fejlesztés, várhatóan önerőt is kell biztosítaniuk az építkezéshez.