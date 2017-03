Jövőre nyílhat meg az új közvécé Szegeden

Megírtuk, a nagyposta háta mögött, ahol korábban csomagot adtunk fel, újabb nyilvános illemhelyet alakítanak ki. A Móra park és a Stefánia felújításáról tartott legutóbbi lakossági fórumon az is elhangzott, hogy elbontják a Roosevelt téri játszótér mellett lévő közvécét, helyette a híd alatt is lesz kulturált illemhely.



A főépítész az új, Deák utcai létesítményről elmondta, közel lesz a Széchenyi és a Roosevelt térhez, illetve a Stefániához. Több üres városi ingatlan felmérése után döntöttek a helyszínről. Az illemhelyen 6 női, 4 férfivécé és 4 piszoár kap helyet. Lesz akadálymentes mosdó is, amit pelenkázóhelyiségnek lehet használni. A mosdók közül egyet-egyet úgy építenek meg, hogy szélesebb legyen, így a kisgyerekekkel együtt a szülők is beférnek. A fogadótérben információs pontot szerelnek fel, ahol a szegedi programokról és szálláshelyekről tájékozódhatnak a helybeliek és a turisták.



Igaz Ágnes fejlesztésiiroda-vezetőtől megtudtuk, idén pályáztatnak, a teljes, Móra parkot és Stefániát magába foglaló projekt kivitelezési munkái jövő ilyenkor kezdődhetnek el. Arra még pontos terv nem készült, melyik részen indul a felújítás. Vagyis nem dőlt el, mikorra lesznek kész az új közvécék. Addig marad a kevés jól ismert nyilvános illemhely.