Jövőre szabadulhat meg Béketelep az átmenő forgalomtól

Lauer István. Fotó: Frank Yvette

– Jövőre épülhet meg a buszok által is használható gyűjtőút a Vértótól a vasúti átjárón és a Zsámbokréti soron keresztül az ELI-ig – mondta Lauer István (MSZP).

Tipikus utcakép Béketelepen: a gyalogosok inkább az autóúton, semmint a dupla soros, hepehupás járdán közlekednek. Fotó: Karnok Csaba

Ez az út a béketelepi Hosszú utcával fut majd párhuzamosan, és mentesíti majd a városrész eddigi nagy forgalmát. Lapunk másfél évvel ezelőtti Fogadóráján tett ígéreteinek számonkérését Lauer István önkormányzati képviselő választókerületében folytatjuk.

A béketelepi orvosi rendelő 60 millió forintból újul meg és bővül a Tapolcsányi utcában. Fotó: Karnok Csaba

A politikus a béketelepi Régi posta út teljes területrendezése után 400 fát ígért a környékre a talajszerkezet stabilizálására. – A Régi posta úton egyelőre a játszótér környékén volt fásítás. A játszótér eszközeit is fejleszteni akarjuk. A 400 fából egész Béketelep területére jutott – mondta el a képviselő. Több panasz volt a városrész járdáira is, a sok helyen dupla soros betonlapok a gyalogosok, a babakocsis anyukák és a biciklisek életét is nehezítette. – A járdafelújítás folyamatos a városrészben. Akik kértek járdalapot, homokot és sódert, azok kaptak is, és önerőből elkészítették a házuk előtt az új járdát. Ez a lehetőség most is adott – magyarázta a képviselő. Jó hírként számolt be arról, hogy a Zsámokréti sor–Csallóközi utcánál megoldották a világítás problémáját. A Csallóközi utca mögötti közművesített telkekkel kapcsolatban elmondta: új tulajdonost kapott a terület, talán a közeljövőben elkezdődhet rajta az építkezés. A képviselőhöz tartozik a Mars tér és környéke is.

– Sajnos a piacnál és a környékén még mindig sok a kéregető hajléktalan. Ez ellen nem tudunk hatásosan fellépni – ismerte el. A Rigó utca kátyúzása megtörtént. A közeli Fűrész utcában idén víz- és csatornarekonstrukció indul, amelynek részeként járda- és úthelyreállítás is lesz. Olvasóink egy része szerint az Árkád nem ültetett 400 fát az ígéreteivel ellentétben a környékre. – Utánanéztem a dolognak. Papíron tudjuk bizonyítani, hogy megvan a 400 fa, és az elszáradtak helyett is újakat telepített az üzletközpont – közölte Lauer István.

Sokak szerint elhibázott a Szilva utcai körforgalom egysávos áteresztése. Naponta számtalanszor torlódnak fel itt az autók. Közbeszerzési eljárást írtak ki egy tanulmánytervre a közlekedési koncepció

A képviselő választókörzete Dorozsma Szegedhez közelebb eső része is. – A közgyűlés döntött a Kollégiumi út felújításáról is, ami az egyik legrosszabb állapotban levő szakasz a városban. A Dorozsmai út páros oldalán probléma a magasabb területekről a házakig befolyó víz, készen van egy ide tervezett szivattyúház terve, de ennek megépítésére még nincs meg az engedélyes terv. Ez a vizet a Maty-ér felé vezetné – mondta a képviselő.