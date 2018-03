Jövőre újul meg a Móra park - idén még beindítják a régi szökőkutat

Idén is feltöltik a medencést

– Jövő év elején adjuk át várhatóan a munkaterületet a kivitelezőknek, idén már nem kezdünk bele a projektekbe – mondta el megkeresésünkre Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester, akit arról kérdeztünk, mikor indul a Móra park rehabilitációja.Egy éve azt az információt kaptuk a városházáról (2017. március 14.: Jövőre bontják el a medencés szökőkutat), hogy idén márciusban hozzálátnak a hatvanas években épült, elavult gépészetű, víz- és energiapazarló medencés szökőkút bontásához, illetve ezzel párhuzamosan a belvárosi zöldterület-rehabilitációhoz a Stefániától a Roosevelt térig.Azóta azonban egyrészt szigorodtak a közbeszerzési előírások, másrészt egyszerre négy, a területet érintő projektet igyekeznek összehangolni, ami óriási feladat – magyarázta Nagy Sándor. Hangsúlyozta, ahol csak lehet, a többféle fejlesztés kivitelezésén párhuzamosan igyekeznek dolgozni a szakemberek.A munkák jövőre a Belvárosi híd szegedi részén lévő támfal megerősítésével kezdődnek: a bruttó 76 millió forintba kerülő beruházásnál a közműkiváltáshoz kapcsolódó közbeszerzések már folynak. A Móra-múzeum és a vár rekonstrukciójára uniós forrásból 899 milliót fordítanak, a Stefániától a Roosevelt térig terjedő terület zöldterültet-rehabilitációjára – szökőkútbontással és a helyébe lépő vízjáték megépítésével együtt – pedig 850 millió forint uniós pénzt költenek, amit a város saját keretéből 100 millióval egészít ki.Idén nyárra készülnek el a részletes tervek a szegedi hídfő és a környező utcák közlekedési átalakításával kapcsolatban, amelyet – ha lesz rá megfelelő városi költségvetési keret – járdarekonstrukcióval és más „városszépítő" munkákkal is kiegészítenének. Ez a projekt a jelenlegi becslések szerint 4-500 millió forintba kerülne, és uniós, valamint városi forrást is felhasználnának hozzá.A négy nagyberuházást – amelynek összértéke több mint 2 milliárd forint – jövő év végére tervezik befejezni.Mivel Szeged legnagyobb, 400-450 köbméteres szökőútját, a Móra parki medencést csak jövőre bontják el, idén még biztosan a megszokott kép fogadja azokat, akik a kultúrpalota környékén sétálnak, a szökőkutat ugyanis idén is beindítják – tudtuk meg Makrai Lászlótól, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft. vezetőjétől.A medencés szökőkút helyén vízjáték épül: 2016 nyarán három variáció közül ezt választották a szegediek, akik a delmagyar.hu-n és a város által kiküldött szavazólapokon voksolhattak. Összesen 8 ezren szavaztak akkor. Ez a terv ragaszkodik leginkább a hagyományokhoz.A vízjáték a kialakított burkolat színeivel jelzi a korábbi szökőkút medencéjének helyét, az itt-ott feltörő többméteres vízoszlopok között pedig szaladgálhatnak a gyerekek, így a nyári hőségben igazi hűsítő szerepe is van. Közben pedig zenélni is tud.