Jövőre újulhat meg a Vértó és környéke - A közbeszerzések és a papírmunka miatt csúszik a zöldítési program

A Vértó sem marad ki a Zöld Város projektből. Fotó: Karnok Csaba

A tó körül futópályát építenek, de a dombhoz nem nyúlnak. Fotó: Karnok Csaba

Szeged önkormányzata 2017- ben nyújtotta be támogatási kérelmét a Zöld Város programban, hogy abból többek között Makkosház és Újrókus zöld felületeit rehabilitálhassa egy élhetőbb, kulturáltabb városrész létrejöttének reményében. Akkor nagy vitát váltott ki a Vértó környékének felújítása. Lapunkban többször is írtunk arról (2017. február 25.: Indulatokat kavart a műanyag pálya ötlete), hogy az eredeti tervekben szerepelt egy műanyag borítású sípálya építése is. Végül tavaly áprilisban a közgyűlés úgy döntött: nem lesz lesiklópálya a dombon. A Zöld Város kialakítása projektben az újszegedi liget, Odessza és Tarján, valamint a Móra park után ez a városrész az utolsó, utánajártunk, hol tart a projekt.– Idén nyáron kötöttük meg a támogatási szerződést – mondta lapunk kérdésére Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester –, most a műszaki ellenőr közbeszerzése zajlik, ha ez megtörténik, januárban elindulhat a kivitelezési közbeszerzés.– A pályázat eljárási része igen hosszadalmas, így várhatóan a jövő év második felében köthetjük meg a szerződést a kivitelezésre – részletezte az alpolgármester.Nagy Sándortól azt is megtudtuk, az eredeti tervekhez képest a dombbal már nem foglalkozik az új terv, ahhoz biztosan nem nyúlnak. Céljuk a zöld terület rendbetétele, a kiszáradt fák kivágása és helyükre újak ültetése. Az egyik legnagyobb beruházás egy 800 méter hosszú futókör lesz a tó körül, amelyet ugyan nem terveznek akkorára, mint amely most épül a ligetben, ám az Újrókuson és Makkosházon élőknek is van rá igényük. A tó körül rendbe teszik a burkolatokat, elválasztva futókat, gyalogosokat és kerékpárosokat, így a pihenőövezet is jobban megközelíthető lesz. Emellett a projekt részeként a Hont Ferenc utcában épül majd egy játszótér, a Lomnici utcában közösségi kert, az Ortutay és Gyöngyvirág utca kereszteződésében felújítják a helyi kispiacot. A Vértónál kialakítanak egy kutyaügyességi parkot is.A kiviteli tervek a tavalyi lakossági vélemények alapján most készülnek, a korábbinál sokkal szűkebb műszaki tartalommal, mert a pályázati keret adott volt. Az uniós támogatásból megvalósuló Zöld Város projekt keretéből ugyanis a megmaradó pénzt lehet a Vértóra költeni, a teljes keret maradékából újul majd meg többek között ez a városrész. A munkálatok leghamarabb jövő év végén kezdődhetnek el.