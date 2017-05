József, az elítéltek Gedeon bácsija - A börtönben is fontos a jó frizura

Hatvan liter haj



József hetente 500 fogvatartott haját vágja le, a legtöbben oldalt géppel való felnyírást kérnek, középen hosszabbra hagyatják rőzséjüket, amit zselével fésülnek hátra. Heti 60 liter levágott haj képződik, amit összegyűjtenek, majd az előírásoknak megfelelően megsemmisítenek.

József, a Csillag börtön fő hajszobrásza megszépíti a páciens fejét. Fotó: Kuklis István

– Jövő héten szabadulok a Csillagból. Négy és fél évet töltöttem itt. Utoljára még bejöttem a fodrászhoz, hogy egy szép szabadulófrizurát csináljon nekem – mondta a 66 éves Áron.A szegedi Csillag börtönben 9 hónapja nyírja hetente 500 fogvatartott haját a 37 éves József.– Én vagyok a többiek Gedeon bácsija – mondja viccelve. A kis „fodrászüzletben" mindig jó a hangulat. A fegyház és börtön 700 fogvatartottjából ezért is jár ide rendszeresen 630 fogvatartott, hogy József az ő hajukat is megszépítse.– Kilenc hónapja szabadult a Csillag előző fodrásza, aki a barátom volt. A zárkában már korábban is én igazítottam ki a többiek haját, s bár a szabad világban hidegburkolóként végeztem, mindig éreztem magamban egy kis tehetséget a hajvágás iránt – magyarázta József. Ottjártunkkor előbb az elektromos hajvágó, majd az olló és a fésű járt a kezében. A fiatalabb elítéltek elmondása szerint követik a kinti világ frizuratrendjét, sportolók és énekesek fotóit viszik be hozzá – olyat csináljon nekik. Az idősebbek – ahogy Áron is – inkább az ollós hajvágáshoz ragaszkodnak.

– Vannak azért extra kívánságok is. Például amikor csíkot vagy valamilyen formát kérnek a frizurába. Borotválás nincs, ahogy a hajmosást és a zselézést is mindenki magának oldja meg. Bár zárt helyen vagyunk, nagyon fontos az elítélteknek a frizurája, hozzátartozik a napi rutinhoz, ami szükséges ahhoz, hogy át tudjuk vészelni a hosszú ítéleteket, de magabiztosságot is ad az embernek. Mindennap délelőtt és délután is nyitva vagyok – magyarázta József. Áron a fodrászszékben azt mondta: nála a tisztálkodás a legfőbb dolog volt a börtönben.– Ha ügyelsz a testedre, a tested is ügyel rád – vallja a szabadulására váró férfi. A legtöbb elítélt heti rendszerességgel jár a Csillag fodrászához, hiszen a megszépülés mellett még egy jó kis beszélgetés is belefér a mesterrel.József 11 éve van már fegyházban, még 19 éve van hátra. – Szeretnék még ezalatt jó pár képzést elvégezni a rácsok mögött, hogy szabadulás után minél több lábon tudjak majd állni. Azért egy hangulatos kis fodrászüzlet nyitása is a terveim között szerepel. Egy komolyabb tanfolyam elvégzése után a nők hosszabb hajához is lenne bátorságom hozzányúlni – magyarázta.