Jubileumi évadnyitó a színházban - Galéria

A 135 éves Szegedi Nemzeti Színház kedden tartotta évadnyitó társulati ülését a kisszínházban. Az új vezetés bemutatta a szezon programját és az új tagokat. Botka László polgármester évek óta először vett részt újra a társulati ülésen, ahol arról beszélt: Szeged a kultúra szabadságában hisz.A Szegedi Nemzeti Színház évadnyitó társulati ülésére ezúttal a kisszínházban került sor, ugyanis a nagyszínházban nemrég tartották az ötévente esedékes záporpróbát. Barnák László, a teátrum nyáron hivatalba lépett új főigazgatója feltette a kérést, hogy miért is munkálkodik a színház programján ennyit 250 munkatársával, s a nézőtérről rögtön be is kiabálta valaki: azért, mert szeretjük. S valóban érződött a lelkesedés.

Ha a belső közösség megerősödik, az kihat a külsőre is. Újradefiniáljuk magunkat, felerősödött az odafigyelés.

- mondta Barnák, aki felmutatott egy hálás levelet is, amelyben megköszönte egy színházba járó, hogy figyelnek a nézőkre, hiszen tervben van egy korlát építése a nagyszínház elé, amelyet sokan hiányoltak eddig. A főigazgató köszöntötte a 19 új tagot, majd a régiek évtizedes hűséges munkáját is megköszönte.

Ritkán járok társulati ülésre. Azért, mert nagyon szeretem a színházat, és a politikának távol kell maradnia attól.

– kezdte Botka László polgármester, aki kitért arra is, hogy 170 ezer ember él a városban, s mind különféle elvárást támaszt a színház felé, ennek nehéz megfelelni.

Szabad város vagyunk, és a kultúra szabadságában hiszünk. Még akkor is, ha joggal érezzük úgy, egyedül vagyunk ezzel az országban. Aggodalommal olvashatunk híreket arról, hogy egyesek úgy érzik, itt az ideje a kultúrát felosztani jóra és rosszra. Minden erőnkkel azon leszünk, hogy Szeged határánál ezt megállítsuk.

– fogalmazott Botka, aki azt is közölte, hogy az évek során a város önkormányzata folyamatosan növelte a színház támogatását. Két év alatt 78 millióval, így idén összességében 458 millió forintot biztosítanak a színház működéséhez.Gyüdi Sándor, az operatagozat vezetője ismertette a program egy részét, hiszen a 15 bemutatóból 3 opera. Egy pedig musical, kettő balett, hét próza és kettő gyerekdarab. A Figaro házasságával kezd az operatársulat november 2-án, az évad pedig szeptember 28-án kezdődik a kisszínházban a Tótékkal. Nyolc előadást láthatnak majd a nézők a nagyszínházban, hetet pedig a kisszínházban.

Tíztől kettőig félőrült emberek próbálják egyeztetni egymással az álmaikat, ami speciális munkát igényel.

– magyarázta Horgas Ádám, az új tagozatvezető főrendező, aki kijelentette, hogy szeretne mindenkit alkotótársának hívni, hiszen mindenki munkája ugyanolyan fontos.Kállai Ákos színházpedagógus elmondta, hogy továbbra is fontos számukra a színházi nevelés: folytatónak az osztálytermi előadások, idén már Csehov Sirály című drámáját is feldolgozzák. Ezek mellett három alkotóműhely van tervben: 10–13, 14–18 éveseknek és felnőtteknek is.Barnák László azt is elmondta, hogy havonta egyszer, hétfőnként igyekeznek majd független színházi társulatokat meghívni Szegedre a MASZK Egyesület segítségével. A színházigazgató végül meglepte a munkatársakat Pál Feri atyával, aki az évadnyitó társulati ülés után egyórás előadást tartott.