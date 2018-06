Juhász Gyula lányokat zsűrizett a strandon - Az első szegedi szépségversenyről a Délmagyarország is beszámolt

Fürdés – csak hosszú ruhában!

Csónakos fürdőzők a Tisza újszegedi partján 1926-ban. Fotó: Fortepan.hu

Akkor is tilos volt átúszni

Költői kérdés

Tiszai látkép 1929-ből. Előtérben egy exkluzív fürdő a folyó szegedi oldalán.Fotó: Fortepan.hu

Csak a Facebook hiányzott

Az első szegedi strandfürdőt a mai partfürdő területén 1912- ben részvénytársaság alakította meg azzal, hogy a városi strand szerepét betöltse. Az 1920-as években a partfürdő mellett és a Tisza szegedi partján is egyre-másra létesültek az exkluzív fürdők, amelyek, akár a kaszinók, csak bizonyos tagokat fogadtak be.A regatták, klubházak, egyleti strandok mellett a hétköznapi ember továbbra is csak a városi strandot választhatta, amely pedig nemigen fejlődött – derül ki lapunk korabeli számainak cikkeiből. A vízminőséggel az 1920-as években még nem volt probléma, legfeljebb azzal, hogy Szeged környékén szokás volt az elhullott állatokat a Tiszába vetni. Emiatt 1931 nyarán hivatalba is lépett az első tiszai tetemhalász. A szegedi városi hivatal arra alkalmazott egy halászt, hogy a Maros torkolata alatt szedje ki a vízből a sodródó állati tetemeket.1925 augusztusában hozták az első átfogó városi rendelkezést, amely a tiszai fürdőzést szabályozta, ez azonban felborzolta a strandolók kedélyeit. A szabályok ugyanis előírták, hogy milyen fürdőruha hordható a Tiszán. A férfiaknak egész testet betakaró fürdőruhát kell viselniük, míg a nők nem hordhattak trikót, nem viselhettek dekoltázst, és ruhájuk elegendően hosszú kellett, hogy legyen.1925-ben tiltották meg a folyó átúszását is. Négy évvel voltunk azután, hogy 1921 augusztusában a szerbek kivonultak az addig megszállt Újszegedről, és az első napon több ezer szegedi kelt át örömittasan, úszva, für-dőzve, csónakokban a Tiszán, miközben a híd is zsúfolt volt az átlátogatóktól. Valószínűleg azóta sem úszta át annyi ember egyszerre Szegednél a Tiszát.1928 augusztusában a Szent István-napi népünnepély egyik attrakciója az első szegedi szépségverseny volt, amelyet a strandon rendeztek meg. Az idő pompás volt, a jó előre meghirdetett szépségverseny a Délmagyarország szerint számos kíváncsi szegedit vonzott a Tisza-partra. A strand megtelt drukkoló anyákkal, korteskedő fivérekkel és udvarlókkal, valamint kíváncsi barátnők seregével. A strandfürdőn volt egy tágas veranda, azt kinevezték étteremnek. Kass János, az egykori Kass Szálló vezetője volt az eszem-iszom felelőse. Ő volt a Kossuth-díjas grafikusművészünk édesapja, akkoriban még az ifjabb Kass János előnevet viselte, mivel a szálló alapítóját is Kass Jánosnak hívták.A népünnepélyen cigányzene és dzsesszzene szólt, csapolt sört, borokat, hűsítőket lehetett inni, és körben tarka villanylámpagirlandok övezték a homoklepte strandot.Az étterem előtt délután négykor ült össze a zsűri egy hosszú asztalnál. A versenyzőket előzőleg gyermek- és lánycsoportra osztották, a kicsiknél 8 éves volt a legidősebb versenyző, a legfiatalabb pedig még nemigen tudott lábra állni.A zsűri elnöke nem volt más, mint Juhász Gyula költő, Szeged legszelídebb polgára, aki a tűző nap alatt száz gyermeket és vagy harminc leányt nézett végig az izzasztó felhajtás közepette. Miért vállalhatta el? Talán egy kis honoráriumért, talán azért, mert nem utasította vissza a Délmagyarországnál dolgozó barátait. A költő ebben az időben munkanélküli volt, tanári állást nem kapott Szegeden. Kicsiny tanári nyugdíjához, 44 pengő járadékhoz is csak történetünk idején jutott hozzá, miután szegedi egyetemi tanárok memorandumot írtak az érdekében Klebelsberg Kunó kultuszminiszterhez. Juhász Gyula kis Ipar utcai házát két évvel történetünk előtt, 1926 augusztusában sajátították ki és bontották le. Ha a zsűriasztaltól 1928-ban felnézett, a Tisza túlsó partján talán láthatta a sebészeti klinikát, amelyet a helyére építettek.Ez a félszeg, kispénzű humanista volt az első szegedi strandszépségverseny zsűrielnöke. Körülötte a hangos, elégedetlenkedő közönség. Előtte előnyös oldalukkal a zsűri felé forduló ifjú hölgyek, akik „már mint büszke felnőttek vonultak fel részben restelkedve, bájos esetlenséggel, részben öntudatos könnyedséggel" – írta a Délmagyarország. Háromszor vonultak el a zsűri előtt, és az első két fordulóban ki lehetett esni. Elképzelhetik a zsűrit körülvevő közönség bekiabálásait (már csak a Facebook hiányzott)! A Délmagyarország annyit ír tudósításában, hogy „Juhász Gyula üdvözölte a szépeket, és azt kívánta nekik, hogy sokáig legyenek szépek".A szépségverseny pedig annyira sikeres volt, hogy két évvel később már a Kass Szállóban rendezték meg az első igazi szegedi szépségversenyt.A Délmagyarország 1910–2010 közötti lapszámai – kereshetően – megtalálhatók a Hungaricana közgyűjteményi portálon.