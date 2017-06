Július elsejétől büntetik, ha nem irtja: 15 ezertől 5 millió forintig terjedhet a bírság

Képünk illusztráció

– Kiváló gyomirtószereket használunk, de a táblaszegélyeken, ahol sok fényt kap, gyakran újra hajt a parlagfű, főleg a napraforgó-kultúrában – mondja Kiss Gábor, aki Újszentivánon 90 hektáron gazdálkodik a családjával.– Ilyenkor már nem lehet újra legyomirtózni, mert az károsítaná a kultúrnövényt is, hanem lekaszáljuk, vagy kikapáljuk a töveket, ami pluszmunkát és -költséget is jelent – teszi hozzá.Hazánkban jogszabály mondja ki, hogy minden földhasználó köteles az adott év június 30-áig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, majd ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. Aki elmulasztja ezt a kötelezettségét, és a hatóságok parlagfűfoltot találnak a területén, annak növényvédelmi bírságot kell fizetnie, melynek mértéke 15 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet. Továbbá a fertőzés nagyságától és mértékétől függően akár kényszerkaszálást is elrendelhetnek, aminek költségei szintén a mulasztót terhelik.

Ádáz küzdelem folyik évek óta egyrészt ember és parlagfű között – a csatában az utóbbi áll nyerésre a környezetéhez való hihetetlen alkalmazkodóképessége révén. Másrészt ember és ember között is éles vitákat szül a parlagfű elleni védekezés kérdése. Az egyik tábort az allergiával küzdők alkotják, akiknek mindennapjait megkeserítik a gyomnövény pollenjei. A másik táborban pedig a földhasználók bosszankodnak, főként azok, akik több hektáron gazdálkodnak, és személyes tapasztalataikból tudják, hogy mennyi pluszköltséggel és sokszor hiábavaló munkával jár a parlagfű-mentesítés a külterületeken – például kaszálást követően a növény nem pusztul el, hanem dúsan elágazva újra kihajt, majd ismét virágzik.Növényvédő szerek alkalmazásával, illetve az aratást követő megfelelő tarlóápolással is csak részben előzhető meg az ismételt megjelenése. Elég ugyanis valamilyen szélsőséges időjárás, például a nyár közepén hulló, átlagosnál nagyobb csapadékmennyiség, ami azonnal kedvező életfeltételeket biztosít számára. Aki viszont szeretné elkerülni, hogy érdemi mérlegelés nélkül büntetést szabjanak ki rá, annak érdemes többször ellenőriznie a gyomnövénnyel fertőzött területet, és ha szükséges, a mechanikai vagy a kémiai védekezést újra elvégeznie egészen az első fagyok beálltáig.

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Sajtószolgálatának tájékoztatása szerint tavaly a megyében 235 ezer hektáron végeztek gépkocsival és helikopterrel felderítést a hatóságok: több mint hetven hektáron állapítottak meg parlagfűfertőzést, és százegy esetben szabtak ki összesen 3,4 millió forint bírságot.

Tudta?



Az Amerikából 1920-as években fertőzött gabonaszállítmányokkal behurcolt ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifolia) megállíthatatlannak tűnő elterjedésében komoly szerepet játszik, hogy a magja ötven évig csírázóképes, és igényeinek hazánk ökológiai adottságai kiválóan megfelelnek. A növény márciusban kezd csírázni, majd július elején már megjelennek a virágok is. Egyetlen 120 centiméter magas növény több mint hatmilliárd pollenszemet termel, melyek könnyen a levegőbe kerülnek, és a szél által nagy távolságokra is eljuthatnak. A parlagfű-allergiát már légköbméterenként tíz pollenszem is kiválthatja, allergiás náthát, kötőhártyahurutot, asztmát okozva az arra érzékenyeknél. Az agresszív terjedésű gyomnövény szinte bárhol előfordulhat, ahol elég laza, homokos és rendszeresen művelt a talaj, a fejlődéséhez azonban nélkülözhetetlen a sok napfény.

Az ellenőrzéseket belterületen a jegyző, zártkertekben és külterületen pedig a kormányhivatal járási hivatalainak földhivatali osztályai, valamint a Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya végzi. A parlagfüves területekről bejelentést lehet tenni a megye bármely járási hivatalának földhivatali osztályán telefonon vagy írásban.