Júliusban leengedik a vizet az evezőspályán: komoly tortúra vár a Maty-éri halakra

Július 23-án lesz a legutolsó sportrendezvény a Maty-éri víztározó evezőspályáján. Ezután teljesen leengedika vizet, hogy legyen elég idő a meder kiszáradására.A Maty-éri olimpiai centrum fejlesztése már tart, 1,8 milliárd forintból átalakul az egész létesítmény. A beruházás az úgynevezett osztószigetet is érinti. Az ottani építkezés miatt kell leereszteni a vizet.A tározó nem csak az evezős sportok fontos helyszíne: nemzetközi horgászversenyeket is szoktak itt rendezni, és ez a megye egyik legjobban halasított vízterülete. A pecások tudnak a beruházásról, mert akik ide járnak, csak féléves engedélyt válthattak, a leeresztésig. Akkor nagyon nehéz feladat vár a Horgászegyesületek Csongrád Megyei Szövetségére, amely a több tízmillió forint értékű halállomány gazdája.– Úgy tervezzük, hogy a halakat különböző halászati eszközökkel, például terelőhálóval áttereljük a vízzel együtt a gyálaréti Holt-Tiszába – válaszolta lapunk kérdésére Láda Gáspár, a megyei szövetség ügyvezető elnöke. A tisztségviselő érzékeltette, nem voltak boldogok, amikor kiderült, erre júliusban, nyári melegben lesz lehetőségük. Ahogy nő a hőmérséklet, úgy csökken a vízben az oldott oxigén mennyisége, és sokkal rosszabbul viselik a halak az ilyen tortúrát. Nem véletlen, hogy hőség idején levegőztető tartályos kocsiban sem szívesen szállítanak halat a tenyésztők. Ráadásul ezek az állatok ösztönösen a folyással szemben szoktak úszni. – A hátramaradó kopolyákból, tocsogókból az ottrekedt halakat minél hamarabb ki kell menteni. Oda be kell menni, úgy, hogy az ötven-hatvan centis vízhez ugyanennyi iszapréteget hozzá lehet számolni. Ebben kellene gyorsan halat menteni, úgy, hogy minél kevésbé kavarjuk föl az iszapot, mert az is árt a halnak. Aztán amit sikerül megfogni, azt ládában, vagyis szárazon gyorsan el kell vinni a vizestartályig. Ezt a pontyok talán bírják, az érzékenyebb fajokkal nagyon kell sietni.A víztározót 1996 óta halasítják tervszerűen. A legjellemzőbb faj itt a ponty, de vannak benne keszegfélék, ragadozók is. Tíz éve, amikor szintén leeresztették és lehalászták a tározót, közel 400 mázsányi halat mentettek ki innen. Negyven-ötven kilós harcsák, busák is voltak abban az állományban. Az a munka 2008-ban októberben zajlott, de akkor is volt veszteség. Milliónyi sirály „dolgozott" a mederben az emberek mellett.