Júliusra ígérik az algyői bicikliút befejezését

Az állami cég kommunikációs igazgatója, Karcagi Orsolya arról tájékoztatta lapunkat, hogy a közbeszerzést még tavaly kiírták, három cég jelentkezett a munkára. Ajánlataikat most bírálják el. Ha az eljárás eredményes, kiválasztják a győztest, április végén szerződést kötnek vele. A kivitelezésre két hónapot számít a NIF.Az algyői kerékpárút befejezését a kerékpárosok mellett a négysávos 47-esen járó autósok is nagyon várják, mert sok biciklis azon a hiányzó 1,3 kilométeren fölhajt a főútra vagy a zúzottköves padkán közlekedik, ami balesetveszélyes.A kerékpárutat – ahogy arról többször írtunk – egy telektulajdonossal folytatott per miatt nem tudták végig egyszerre megépíteni 2015-ben, de azok az eljárások már lezárultak.